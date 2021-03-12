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中午吃什麼不用煩／Mei教你帶便當：螞蟻上樹
Mei's lunchbox：螞蟻上樹
【主食材：豬】
● 吸滿水分的冬粉彈牙好順口
● 吃一整碗都沒問題
● 配上半熟荷包蛋讓口味更柔和
【材料：2人份】
豬絞肉 150g
冬粉 2球
蔥 2根
薑 1小塊
蒜頭 3瓣
水或高湯 250～300ml
香油 少許
辣椒 1根
【調味料】
辣豆瓣醬 2～3大匙
醬油 適量
糖 1小匙
白胡椒 少許
【作法】
1. 冬粉泡水軟化，蒜頭、辣椒薑切末，蔥切小段備用。
2. 鍋內加一大匙油，中火爆香蒜末後，下絞肉炒到熟。
3. 放入辣椒和薑末後，下調味料將絞肉炒到上色。
4. 接著下冬粉並加250～300ml的水或高湯，煮至冬粉入味。
5. 撒上蔥花和香油及完成。
【tips】
在(4)的過程中，如果湯汁快被吸乾可以再補一些水或高湯。
copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川
●作者介紹：Mei邱馨葦，知名部落客&料理小天后，常在社群網站分享料理，深受粉絲喜愛。
【以上摘文選自《Mei味限定：家裡就是米其林》、作者：Mei邱馨葦、圖文提供：台灣角川】
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