中午吃什麼不用煩／Mei教你帶便當：螞蟻上樹

Mei's lunchbox：螞蟻上樹

【主食材：豬】

● 吸滿水分的冬粉彈牙好順口

● 吃一整碗都沒問題

● 配上半熟荷包蛋讓口味更柔和

【材料：2人份】

豬絞肉 150g

冬粉 2球

蔥 2根

薑 1小塊

蒜頭 3瓣

水或高湯 250～300ml

香油 少許

辣椒 1根

螞蟻上樹。圖／台灣角川提供

copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川

【調味料】

辣豆瓣醬 2～3大匙

醬油 適量

糖 1小匙

白胡椒 少許

【作法】

1. 冬粉泡水軟化，蒜頭、辣椒薑切末，蔥切小段備用。

2. 鍋內加一大匙油，中火爆香蒜末後，下絞肉炒到熟。

3. 放入辣椒和薑末後，下調味料將絞肉炒到上色。

4. 接著下冬粉並加250～300ml的水或高湯，煮至冬粉入味。

5. 撒上蔥花和香油及完成。

【tips】

在(4)的過程中，如果湯汁快被吸乾可以再補一些水或高湯。

copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川

●作者介紹：Mei邱馨葦，知名部落客&料理小天后，常在社群網站分享料理，深受粉絲喜愛。

【以上摘文選自《Mei味限定：家裡就是米其林》、作者：Mei邱馨葦、圖文提供：台灣角川】