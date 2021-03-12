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中午吃什麼不用煩／Mei教你帶便當：可樂雞翅棒棒腿
Mei's lunchbox：可樂雞翅棒棒腿
【主食材：雞】
● 可樂是讓肉質軟嫩的關鍵
● 全家都愛吃
● 順口的鹹甜風味
【材料：2人份】
雞翅、小雞腿 數支
蔥 2根
薑片 2～3片
蒜頭 2～4瓣
可樂 350 ml
【調味料】
醬油膏 2大匙
白胡椒 少許
【作法】
1. 雞翅、雞腿用牙籤戳洞可幫助入味，並將蔥切段備用。
2. 鍋內放入一大匙油，將雞翅、雞腿入鍋。
3. 中火煎至表面金黃後翻面，然後放入蔥段、薑、蒜頭爆香。
4. 加入可樂（350ml）和調味料，大火煮滾後轉中小火。
5. 將雞翅、棒棒腿翻面，煮到快收汁時用大火收汁至濃稠即完成。
【tips】
如果家裡沒有牙籤，也能用叉子戳洞喔！
copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川
●作者介紹：Mei邱馨葦，知名部落客&料理小天后，常在社群網站分享料理，深受粉絲喜愛。
【以上摘文選自《Mei味限定：家裡就是米其林》、作者：Mei邱馨葦、圖文提供：台灣角川】
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