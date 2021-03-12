中午吃什麼不用煩／Mei教你帶便當：可樂雞翅棒棒腿

Mei's lunchbox：可樂雞翅棒棒腿

【主食材：雞】

● 可樂是讓肉質軟嫩的關鍵

● 全家都愛吃

● 順口的鹹甜風味

【材料：2人份】

雞翅、小雞腿 數支

蔥 2根

薑片 2～3片

蒜頭 2～4瓣

可樂 350 ml

【調味料】

醬油膏 2大匙

白胡椒 少許

【作法】

雞翅、雞腿用牙籤戳洞可幫助入味。圖／台灣角川提供

copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川

1. 雞翅、雞腿用牙籤戳洞可幫助入味，並將蔥切段備用。

2. 鍋內放入一大匙油，將雞翅、雞腿入鍋。

3. 中火煎至表面金黃後翻面，然後放入蔥段、薑、蒜頭爆香。

4. 加入可樂（350ml）和調味料，大火煮滾後轉中小火。

5. 將雞翅、棒棒腿翻面，煮到快收汁時用大火收汁至濃稠即完成。

【tips】

如果家裡沒有牙籤，也能用叉子戳洞喔！

copyright：©Mei邱馨葦、台灣角川

●作者介紹：Mei邱馨葦，知名部落客&料理小天后，常在社群網站分享料理，深受粉絲喜愛。

【以上摘文選自《Mei味限定：家裡就是米其林》、作者：Mei邱馨葦、圖文提供：台灣角川】