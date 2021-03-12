5大要點學起來！挑對運動內衣不怕胸部再「走山」

因為先天的差異，從事任何運動時，女孩們總是多了一些困擾，不論是大幅度蹲坐造成褲頭下滑，或是運動內衣肩帶滑落與胸部包覆不足都會造成訓練中的不便。於是UNDER ARMOUR、MOLLIFIX看見女性的需求，推出多款結合最新科技的訓練裝備，解決穿著運動內衣的痛點。

為了讓女性能夠更專心在訓練運動，UNDER ARMOUR全新打造的「UA NO-SLIP WAISTBAND」緊身褲系列，於後腰的褲頭布料內置入雙面矽膠穩定結構，使褲頭能緊鎖固定在適當的位置，避免在運動過程中滑動。無論是進行深蹲、瑜珈或多向移動訓練時都能專注施力，並提升訓練靈活度。而去年問世就熱銷的「UA Infinity運動內衣」與「UA Crossback運動內衣」，則強化了整體緩震與包覆性，採用絕佳透氣布料有效控制排汗、改善悶熱和黏膩感。