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2021母親節／蘭芝推四大Fun玩提案 保濕美白持妝通包

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
LANEIGE蘭芝無限保水精霜組（清爽／水潤）：水酷肌因保濕精華70ml（正貨）、水酷肌因智慧保濕凝霜50ml（正貨）、水酷肌因保濕精華10ml*2、水酷肌因智慧保濕凝霜10ml*2／價值3,947元、特價2,700元。圖／LANEIGE蘭芝提供
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因為新冠肺炎影響，大家都不能出國，因此台灣的國旅大爆發，出去玩除了要吃美食、玩景點，當然最重要是肌膚狀態要好，才能拍出完美照片，2021母親節，LANEIGE蘭芝推出四大Fun玩提案，涵蓋保濕、美白、修護與持妝，分別有特惠組，讓每個女孩出去玩，都能用最好的膚質，免上濾鏡也能按讚數狂飆。

保養中最重要就是保濕，能讓肌膚發亮，因此推出無限保水精霜組（清爽水潤），以蘭芝經典的水酷肌因保濕系列為主，從2002年上市後，是韓妞最愛的保濕系列，內含6種超級植蔬補充肌膚能量，綠蔬礦物精露為肌膚補水。獨特組合一次帶回水酷肌因保濕精華、水酷肌因智慧保濕凝霜，下殺68折特價3,000元有找。

春夏更要注意肌膚亮白，出去玩當然要拍出白皙照片，網友力推蘭芝的超級莓果C煥顏精露EX，含有92.5%高濃度莓果精萃，能為肌膚拋光，搭配去年新推出的維他命C淨膚霜，將乳霜結合乙基維他命C，讓肌膚持續發光，母親節推出全球獨家組合維他命C拋光亮白限定禮盒，包括維他命C淨膚霜與超級莓果C煥顏精露，一組夏天就能持續白。

蘭芝去年推出修護霸主「小電瓶」，讓不少人持續回購，以青春修護精萃與完美新生三胜肽組成的修護能量科技，增加肌膚能量，小電瓶無極限組買40ml正貨，送32ml，粉絲值得入手。

美妝控都推薦的型塑霧感氣墊，持妝度超高又耐汗，也推出特惠組，母親節入手最划算。

LANEIGE蘭芝滿額送則提供韓國空運來台WALTER & FRIENDS系列，門檻從3,800～9,000元，滿滿的少女心。

LANEIGE蘭芝母親節滿額禮為韓國空運來台WALTER & FRIENDS系列。圖／LANEIGE蘭芝提供
LANEIGE蘭芝母親節滿額禮為韓國空運來台WALTER & FRIENDS系列。圖／LANEIGE蘭芝提供
LANEIGE蘭芝小電瓶無極限組：買完美新生肌能露AD 40ml（正貨）、送25ml（正貨）＋7ml／價值4,320元、特價2,400元。圖／LANEIGE蘭芝提供
LANEIGE蘭芝小電瓶無極限組：買完美新生肌能露AD 40ml（正貨）、送25ml（正貨）＋7ml／價值4,320元、特價2,400元。圖／LANEIGE蘭芝提供
LANEIGE蘭芝NEO型塑霧感氣墊組：買NEO型塑霧感氣墊 SPF50+PA+++ （No.17粉膚/No.21明亮/ No.23 自然）15g*3(一外殼三蕊)、防水眼唇卸妝液_EX 25ml、水潤保濕潔面乳 30ml、柔霧調色隔離乳No40柔紫SPF23 PA++ 10ml ／價值2,790元、特價1,850元。圖／LANEIGE蘭芝提供
LANEIGE蘭芝NEO型塑霧感氣墊組：買NEO型塑霧感氣墊 SPF50+PA+++ （No.17粉膚/No.21明亮/ No.23 自然）15g*3(一外殼三蕊)、防水眼唇卸妝液_EX 25ml、水潤保濕潔面乳 30ml、柔霧調色隔離乳No40柔紫SPF23 PA++ 10ml ／價值2,790元、特價1,850元。圖／LANEIGE蘭芝提供
LANEIGE蘭芝維他命C拋光亮白限定禮盒：維他命C淨膚霜50ml（正貨）、超級莓果C煥顏精露_EX 150ml（正貨）、維他命C淨膚霜10ml*2、內附柔漾二用拋光化妝棉（60片/盒）／價值3,970元、特價2,800元。圖／LANEIGE蘭芝提供
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維他命 母親節

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