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Alexa Chung、Nour Arida 自由演繹Boucheron春夏時髦
寶詩龍（Boucheron）日前針對春夏新品喊出「Freestyle is our style」宣言後，近日再釋出全新數位形象廣告，透過邀請品牌好友－身兼企業家、記者與電視主持人的黎巴嫩模特兒Nour Arida，與IT Girl始祖、初代網紅Alex Chung，透過優雅的造型，巧妙搭配Quatre系列，同時推出Jack系列珠寶新品，率性帶有法式浪漫的自由精神。
如何駕馭黑色？俏皮的畫家帽、墨鏡、削肩上衣和長褲，被Alex Chung以胸前的兩件Quatre Classique系列長項鍊，同時展現了法式的甜美與率性；擁有柔軟線條與奶油色的外套、上衣與上褲，則提煉了慵懶的日常，Alex Chung再同以三枚Quatre系列的Classique耳夾、Radiant Edition耳夾與Grosgrain窄版耳夾組合搭配，為整體造型瞬間注入了高級感。
Nour Arida則展示了風格堆疊後的閃耀喧嘩：捲起的深藍色單寧襯衫和白T恤的藍白組合，全身並選用藏有運用藍色陶瓷為材質的Quatre Blue戒指、項鍊與長項鍊，透過顏色的兩相呼應，展現深邃美麗的優雅活力。
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