快訊

出手了！傳Netflix開始偵測IP位址 嚴禁「多人共享」帳號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Alexa Chung、Nour Arida 自由演繹Boucheron春夏時髦

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron Jack系列耳針，黃金、鑲嵌26顆圓鑽約0.19克拉，98,500元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Jack系列耳針，黃金、鑲嵌26顆圓鑽約0.19克拉，98,500元。圖 / Boucheron提供。

寶詩龍（Boucheron）日前針對春夏新品喊出「Freestyle is our style」宣言後，近日再釋出全新數位形象廣告，透過邀請品牌好友－身兼企業家、記者與電視主持人的黎巴嫩模特兒Nour Arida，與IT Girl始祖、初代網紅Alex Chung，透過優雅的造型，巧妙搭配Quatre系列，同時推出Jack系列珠寶新品，率性帶有法式浪漫的自由精神。

如何駕馭黑色？俏皮的畫家帽、墨鏡、削肩上衣和長褲，被Alex Chung以胸前的兩件Quatre Classique系列長項鍊，同時展現了法式的甜美與率性；擁有柔軟線條與奶油色的外套、上衣與上褲，則提煉了慵懶的日常，Alex Chung再同以三枚Quatre系列的Classique耳夾、Radiant Edition耳夾與Grosgrain窄版耳夾組合搭配，為整體造型瞬間注入了高級感。

Nour Arida則展示了風格堆疊後的閃耀喧嘩：捲起的深藍色單寧襯衫和白T恤的藍白組合，全身並選用藏有運用藍色陶瓷為材質的Quatre Blue戒指、項鍊與長項鍊，透過顏色的兩相呼應，展現深邃美麗的優雅活力。

Nour Arida以深藍色單寧襯衫搭配Quatre Blue系列珠寶，透過顏色的兩相呼應，展現深邃的優雅活力。圖 / Boucheron提供。
Nour Arida以深藍色單寧襯衫搭配Quatre Blue系列珠寶，透過顏色的兩相呼應，展現深邃的優雅活力。圖 / Boucheron提供。
俏皮、女人味、率性，如何兼具？且看Alex Chung以Quatre Classique系列長項鍊、畫家帽和太陽眼鏡展現時髦品味。圖 / Boucheron提供。
俏皮、女人味、率性，如何兼具？且看Alex Chung以Quatre Classique系列長項鍊、畫家帽和太陽眼鏡展現時髦品味。圖 / Boucheron提供。
日常、甜美的奶油色如何提煉出貴氣？Alex Chung以三件不同貴金屬、寶石鑲嵌的耳夾巧妙搭配。圖 / Boucheron提供。
日常、甜美的奶油色如何提煉出貴氣？Alex Chung以三件不同貴金屬、寶石鑲嵌的耳夾巧妙搭配。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Jack系列項鍊，黃金、鑲嵌462顆圓鑽約12.23克拉，278萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Jack系列項鍊，黃金、鑲嵌462顆圓鑽約12.23克拉，278萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Jack系列胸針，黃金、鑲嵌156顆圓鑽約1.24克拉，133萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Jack系列胸針，黃金、鑲嵌156顆圓鑽約1.24克拉，133萬元。圖 / Boucheron提供。
IT Girl始祖、初代網紅Alex Chung，以自由混搭且實搭的風格，受到廣大粉絲熱愛。圖 / Boucheron提供。
IT Girl始祖、初代網紅Alex Chung，以自由混搭且實搭的風格，受到廣大粉絲熱愛。圖 / Boucheron提供。

網紅 模特兒 廣告

延伸閱讀

《時尚惡女：庫伊拉》艾瑪史東私下穿搭公開！紅毯女王、氣質女神都難不倒她

蔡依林「穿什麼都辣」中空纖腰賞寶格麗 2億上身沒壓力

Qeelin推Love Whisper珠寶 捎來自東方浪漫呼喚

媳婦嫁進門！婆婆砸12萬包走好市多金飾 網暴動：不想努力了

相關新聞

5大要點學起來！挑對運動內衣不怕胸部再「走山」

因為先天的差異，從事任何運動時，女孩們總是多了一些困擾，不論是大幅度蹲坐造成褲頭下滑，或是運動內衣肩帶滑落與胸部包覆不足...

2021母親節／蘭芝推四大Fun玩提案 保濕美白持妝通包

因為新冠肺炎影響，大家都不能出國，因此台灣的國旅大爆發，出去玩除了要吃美食、玩景點，當然最重要是肌膚狀態要好，才能拍出完...

Alexa Chung、Nour Arida 自由演繹Boucheron春夏時髦

寶詩龍（Boucheron）日前針對春夏新品喊出「Freestyle is our style」宣言後，近日再釋出全新數...

網友瘋傳的7-11「晨光生土司」全台只有795家門市買的到

網友瘋傳好吃但很難買到的「晨光生土司」，全台只有795家門市買的到；最近「晨光生土司」成為網路熱議的話題，販售門市也有限...

「ELLE Run with Style」風格路跑！絕不能錯過的時尚風格好禮一次公開

結合時尚與運動潮流的ELLE風格路跑，每年總是吸引大批跑友報名參加，並將ELLE巧妙與自我風格搭配，打造出各種潮流新態度！ELLE國際中文版，以激發靈感為目標，提倡重視由內而外的身心靈健康，即將邁入第7年的2021 ELLE風格路跑將以「塗鴉藝術」作為此次風格主題，也和塗鴉藝術家合作推出限定款的獨家風格報名禮，鼓勵跑者成為自已的Dreamer，盡情揮灑色彩，創造無限可能的夢想，並準備好勇往直前！今年推出許多兼具運動時尚與街頭潮流設計感限定品，即使不跑步，平常可以穿出門展現風格！

肯德基激省神券來了！超過50組餐點4.2折起 優惠整年

消費者公認是全年激省優惠神券來了！肯德基根據不同的消費時段需求，提供8大情境優惠，從活力早餐開始，餐餐有優惠，超過50種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。