聽新聞
test
0:00 / 0:00
肯德基激省神券來了！超過50組餐點4.2折起 優惠整年
消費者公認是全年激省優惠神券來了！肯德基根據不同的消費時段需求，提供8大情境優惠，從活力早餐開始，餐餐有優惠，超過50種組合商品，最低下殺4.2折，善用優惠券最高可省超過5千元。
肯德基歸納出消費者最常使用、最喜愛的優惠券，包含適合雙人分享的「40217」套餐，一次擁有經典雙堡及點心飲料，有花生熔岩咔啦雞腿堡、咔啦雞腿堡、雙色轉轉QQ球、勁爆雞米花及百事可樂2杯(小)，原價380元、特價229元，一口氣省下151元；愛吃雞的朋友也可以選擇「40284」套餐，包含5塊雞(烤/炸任選)及百事可樂2杯(小)，原價279元、特價只要225元，現省54元。
此外，適合多人歡聚的同樂套餐「50212」，除了有8塊雞(烤/炸任選)外，還有經典原味蛋撻禮盒及瓶裝百事可樂，原價689元、特價475元，激省214元。
肯德基表示，因應消費趨勢變化，將推出不同組合套餐，也會有不定時出現的限時優惠神券，可上「肯德基優惠券大全」領取優惠券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言