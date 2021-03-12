肯德基激省神券來了！超過50組餐點4.2折起 優惠整年

消費者公認是全年激省優惠神券來了！肯德基根據不同的消費時段需求，提供8大情境優惠，從活力早餐開始，餐餐有優惠，超過50種組合商品，最低下殺4.2折，善用優惠券最高可省超過5千元。

肯德基歸納出消費者最常使用、最喜愛的優惠券，包含適合雙人分享的「40217」套餐，一次擁有經典雙堡及點心飲料，有花生熔岩咔啦雞腿堡、咔啦雞腿堡、雙色轉轉QQ球、勁爆雞米花及百事可樂2杯(小)，原價380元、特價229元，一口氣省下151元；愛吃雞的朋友也可以選擇「40284」套餐，包含5塊雞(烤/炸任選)及百事可樂2杯(小)，原價279元、特價只要225元，現省54元。

此外，適合多人歡聚的同樂套餐「50212」，除了有8塊雞(烤/炸任選)外，還有經典原味蛋撻禮盒及瓶裝百事可樂，原價689元、特價475元，激省214元。