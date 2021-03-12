adidas Originals跨界設計師 拼接重組創造個性女孩風

再度顛覆運動時尚，adidas Originals與發跡曼谷跳蚤市場的設計師品牌DRY CLEAN ONLY合作，利用拼貼、重組的技法，創造出嶄新個性女孩風格。Reebok則與紐約街牌Awake NY攜手，以經典鞋款為基礎，推出限量話題潮履。

有去過曼谷旅遊的人，必定都會造訪洽都洽週末市集，由超過1萬個攤位組成，讓人足以花上許多天來尋寶，而設計師品牌DRY CLEAN ONLY便是誕生於此。而adidas Originals就是看中其擅長將市面上的成衣進行重組的特色，邀請了DRY CLEAN ONLY推出聯名系列。打破對運動服裝的想像、同時重新詮釋丹寧面料，以深受歡迎的adibreak經典串標運動褲為靈感，融入adidas Originals經典三條紋拼接，以及招牌三片葉Logo，為潮流服飾賦予全新生命。還推出浪漫澎袖剪裁的薰衣草色短袖上衣，增添日常穿搭裡的一抹柔美；拉長視覺比例的燕麥色拼接連身裙，表現女孩隨興不羈魅力。