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adidas Originals跨界設計師 拼接重組創造個性女孩風
再度顛覆運動時尚，adidas Originals與發跡曼谷跳蚤市場的設計師品牌DRY CLEAN ONLY合作，利用拼貼、重組的技法，創造出嶄新個性女孩風格。Reebok則與紐約街牌Awake NY攜手，以經典鞋款為基礎，推出限量話題潮履。
有去過曼谷旅遊的人，必定都會造訪洽都洽週末市集，由超過1萬個攤位組成，讓人足以花上許多天來尋寶，而設計師品牌DRY CLEAN ONLY便是誕生於此。而adidas Originals就是看中其擅長將市面上的成衣進行重組的特色，邀請了DRY CLEAN ONLY推出聯名系列。打破對運動服裝的想像、同時重新詮釋丹寧面料，以深受歡迎的adibreak經典串標運動褲為靈感，融入adidas Originals經典三條紋拼接，以及招牌三片葉Logo，為潮流服飾賦予全新生命。還推出浪漫澎袖剪裁的薰衣草色短袖上衣，增添日常穿搭裡的一抹柔美；拉長視覺比例的燕麥色拼接連身裙，表現女孩隨興不羈魅力。
Reebok與紐約街牌Awake NY繼去年合作Pump Fury系列後，再次聯手，融合紐約與倫敦潮流文化，將Awake NY的潮流感結合Reebok經典鞋款Club C和Classic Leather中。為展現品牌風格，特別逾鞋側裝飾蛇紋圖樣，再於鞋舌、鞋墊、鞋後跟點綴Awake Logo，讓人憶起街頭文化和嘻哈音樂在80年代末到90年代的風潮。兩款式除了原有的白色鞋帶，皆特別加贈藍色款，可讓消費者依據穿搭自由變換，展現多種風格。
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