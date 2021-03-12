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星巴克首推「立體隨行卡」 1998年出生「免費喝咖啡」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星巴克2021漫遊趣系列。圖／星巴克提供
星巴克2021漫遊趣系列。圖／星巴克提供

星巴克23周年慶，將於3月17日全門市推出「春櫻草莓星冰樂」，以香甜的草莓果粒，融合混入草莓果醬的星冰樂，最後擠上鮮奶油後，灑上有如點點落櫻的粉紅巧克力碎片。這也是星巴克從2017年開始連續第5年推出櫻花季星冰樂口味，吸睛的外觀加上甜美的風味，是每年銷售最佳的星冰樂口味之一。

此外，也同步推出兩款包裝食品，包括節慶熱銷的「摩卡杏仁肉鬆捲」，首次推出個人化的3入裝組合，爽脆裹上杏仁角與咖啡巧克力的捲心餅中填入香鬆豬肉鬆，鹹中帶甜；另有「星巴克洄瀾檸檬糖文具盒(黑)」，將無糖檸檬糖裝進星巴克洄瀾門市外觀為圖騰的文具盒，簡約的全黑設計，獨具質感。

星巴克在台灣市場第23周年慶，也特別推出台灣市場專屬開發的「星巴克女神」新品，包括23璀璨之星馬克杯，綴有逾100顆的璀璨水鑽；還有兩款的隨行杯款，其中倒入冰水會變色的「煙花冷變KiaraTOGO冷水杯」。另推出全新的漫遊趣系列，以台灣的5個知名景點為題，轉化為富有童趣感的馬克杯；還有縮小版的立體貨櫃造型洄瀾造型隨行卡，是星巴克首度推出的立體隨行卡。

今年3月28日也是台灣星巴克第23周年的生日，當天將邀請西元1998年或民國87年出生顧客，到店出示身分文件(限本人)，可免費領取中杯美式咖啡(不限冰/熱)一杯；另有23周年慶的滿額贈活動，3月15~19日單筆消費折扣後滿230元，即可獲贈飲料好友分享券乙張；3月22日至3月26日黑咖啡Happy hour活動；星巴克也結合LINE酷券推出指定日期指定品項飲品23%的優惠。

星巴克23周年慶推出系列活動。圖／星巴克提供
星巴克23周年慶推出系列活動。圖／星巴克提供
春櫻草莓星冰樂，135元。圖／星巴克提供
春櫻草莓星冰樂，135元。圖／星巴克提供
洄瀾造型隨行卡情境圖，430元。圖／星巴克提供
洄瀾造型隨行卡情境圖，430元。圖／星巴克提供

星巴克 周年慶

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