為愛找個家？「藏表屋」推專業收藏儀 巧納愛表

喜歡的事物除了要定期使用，為心愛的「它」找個舒服、適切的容身之處，更是愛物惜物的具體表現。專精代理販售運動風格腕表的敦文企業有限公司，近期全新代理兩個腕表專業收納品牌：來自瑞士的酷必盒SwissKubiK、以及來自義大利的時刻樂Scatola del Tempo，並於台北101一樓開設約3.3坪、小而巧小而美的「藏錶屋」專賣店，帶來手表收藏的專業提案。

敦文企業總經理朱丕傑指出，由於原本即代理多個中高價位腕表，在完善售後服務與維修後，觀察到消費者收藏的實際需求，因而在2019年引進兩個專業收藏儀品牌。風格更年輕、當代、富有設計感的SwissKubiK，曾為勞力士（ROLEX）、朗格（a.lange & sohne）等多個鐘表品牌打造專用表盒，據業者表示，101購物中心裡約有70%的瑞士鐘表品牌都曾與SwissKubik合作，可見該品牌的專精與可靠信賴。

SwissKubik的創辦人Philippe Subilia具有設計背景，他選擇以牛皮、鋁合金、原木、鈦與碳纖維等複合材質，強調從最小體積10公分立方的自動上鍊收藏盒空間內，打造出更靈活彈性的收納與組合可能，並結合電低磁性慢速上鍊馬達，可以藍芽連結智慧型手機、或以Usb與電腦連線，STARTBOX單只裝收藏盒售價約16,000元，MASTERBOX單只裝收藏盒則依材質不同，售價自26,000元至44,000元不等。