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為愛找個家？「藏表屋」推專業收藏儀 巧納愛表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
目前SwissKubiK與Scatola del Tempo的入門價位都在兩至三萬元起跳，自2019年由敦文代理後，2020年業績表現亮眼，不僅有多位貴賓訂購三百萬以上的收藏盒，也有消費者針對單一品牌的單一品項、重複購入。圖 / 敦文提供。
目前SwissKubiK與Scatola del Tempo的入門價位都在兩至三萬元起跳，自2019年由敦文代理後，2020年業績表現亮眼，不僅有多位貴賓訂購三百萬以上的收藏盒，也有消費者針對單一品牌的單一品項、重複購入。圖 / 敦文提供。

喜歡的事物除了要定期使用，為心愛的「它」找個舒服、適切的容身之處，更是愛物惜物的具體表現。專精代理販售運動風格腕表的敦文企業有限公司，近期全新代理兩個腕表專業收納品牌：來自瑞士的酷必盒SwissKubiK、以及來自義大利的時刻樂Scatola del Tempo，並於台北101一樓開設約3.3坪、小而巧小而美的「藏錶屋」專賣店，帶來手表收藏的專業提案。

敦文企業總經理朱丕傑指出，由於原本即代理多個中高價位腕表，在完善售後服務與維修後，觀察到消費者收藏的實際需求，因而在2019年引進兩個專業收藏儀品牌。風格更年輕、當代、富有設計感的SwissKubiK，曾為勞力士（ROLEX）、朗格（a.lange & sohne）等多個鐘表品牌打造專用表盒，據業者表示，101購物中心裡約有70%的瑞士鐘表品牌都曾與SwissKubik合作，可見該品牌的專精與可靠信賴。

SwissKubik的創辦人Philippe Subilia具有設計背景，他選擇以牛皮、鋁合金、原木、鈦與碳纖維等複合材質，強調從最小體積10公分立方的自動上鍊收藏盒空間內，打造出更靈活彈性的收納與組合可能，並結合電低磁性慢速上鍊馬達，可以藍芽連結智慧型手機、或以Usb與電腦連線，STARTBOX單只裝收藏盒售價約16,000元，MASTERBOX單只裝收藏盒則依材質不同，售價自26,000元至44,000元不等。

回歸經典、沉穩風格的時刻樂Scatola del Tempo，其品牌創辦人Sandro Colarieti自己原就是知名的百達翡麗收藏家，他以豐富的知識、加上實際模擬手腕配戴的經驗不斷改良，進而打造出由義大利工匠手工縫製、設計師細心思量打造的頂級腕表收藏盒。品牌共有多款型號如ROTOR-ONE單只裝自動上鍊儀收藏盒、包含三只自動上鍊儀的「7-RT」7只裝收藏盒，以及為長途旅行移動打造的VIAGGIO 6只裝、與VALIGETTA 4至32只可攜帶式收藏盒，定價由18,000元至11萬8,000元不等。

除了釘飾、雷射刻字，SwissKubiK也能針對需求進行收藏盒的外部圖像量身客訂。圖 / 敦文提供。
除了釘飾、雷射刻字，SwissKubiK也能針對需求進行收藏盒的外部圖像量身客訂。圖 / 敦文提供。
可使用手機藍芽連線的SwissKubik專業收藏盒，是以低磁性、低噪音的省電馬達驅動。圖 / 敦文提供。
可使用手機藍芽連線的SwissKubik專業收藏盒，是以低磁性、低噪音的省電馬達驅動。圖 / 敦文提供。
101獨家商品、SwissKubiK與Adatte Design聯名款的單只裝收藏盒，價格店洽。圖 / 敦文提供。
101獨家商品、SwissKubiK與Adatte Design聯名款的單只裝收藏盒，價格店洽。圖 / 敦文提供。
義大利「時刻樂（Scatola del Tempo）」VALIGETTA 16只裝可攜帶式收藏盒。圖 / 敦文提供。
義大利「時刻樂（Scatola del Tempo）」VALIGETTA 16只裝可攜帶式收藏盒。圖 / 敦文提供。
一個Scatola del Tempo的表盒，須經由六位義大利工匠通力合作、工時長達四個月。圖 / 敦文提供。
一個Scatola del Tempo的表盒，須經由六位義大利工匠通力合作、工時長達四個月。圖 / 敦文提供。

品牌 腕表 義大利

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