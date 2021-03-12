泰格豪雅高爾夫智能表再升級 制霸果嶺揮竿前先問它

泰格豪雅（TAG Heuer）自2015年推出首款瑞士製造Connected智能表後，深受消費者歡迎，更成為品牌最熱銷的系列。其後不斷的優化搭載最新科技，還衍生出高爾夫版，同樣成為球友們踏上果嶺的最佳裝備。

今年泰格豪雅再升級應用程式，推出全新功能的高爾夫智能表，並找來名將Tommy Fleetwood試戴。連他也覺得「它的功能設計別具心思，令表現更精準」，並掛保證說「實在很難想像會有球手不能受益於這款腕表的功能」。Tommy Fleetwood特別喜歡可以測量擊球距離的功能，可從中得知自己的發球配合實際比賽環境的表現。泰格豪雅藉此次改版，讓定位體驗更上一層樓。不論是Android或是iOS操作系統版本都有配置改良立體定位地圖，所有草區和場內物圖像亦已更新。

還獨家提供開球區（Driving Zone）功能，能自動向球手顯示所有開球的落點範圍，協助球手思考最合適對策。而最深得使用者欣賞的計分板功能，也進化成圖像方式呈現比桿賽、定分賽或比洞賽的分數。然而最讓球友期待的新專屬應用程式，則為球桿建議工具，配戴者在移動地圖上的目標時，腕表會根據擊球距離，建議合適球桿。亦可預先為自己每支球桿設定距離，腕表會連同已紀錄的擊球資料提供更好的建議。而在不容許使用同類功能的比賽或球場上，使用者可輕易停用此功能，所以下一次揮竿前，還真的可以先看智能表給出的選擇。