宋米秦愛買成童裝闆娘 笑稱請愛女擔任採購人員

前女子團員，現在則為台灣媳婦的女星宋米秦，因為太愛買韓國Jelly Mallow童裝給女兒穿，因此從品牌VIP萌生代理想法。便與老公共同引進，並選在新光三越百貨A8館，開出全台首櫃，還笑說：「以前都可以挑選，現在可能買貨之前，還要問問看女兒」。

宋米秦表示自從女兒Ellie出生之後，幾乎自己就比較少添購新行頭，滿腦子都在想要幫小孩買；甚至太多衣櫥無法收納，被老公抗議說「什麼？你又買了」。宋米秦也透露，每一季至少會花3萬元幫女兒買不同的衣服，當時就看到Jelly Mallow有許多繽紛的顏色和多樣的款式，加上女兒也很喜歡，所以就萌生了要代理來台灣的想法。而在這之前，她也做過市調，身旁有小孩的朋友也同樣喜歡，讓宋米秦認為有發展性，於是就和老公合力，在今年開出Jelly Mallow在台灣的第一個專櫃。