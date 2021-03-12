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宋米秦愛買成童裝闆娘 笑稱請愛女擔任採購人員

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國童裝品牌Jelly Mallow台灣首櫃，進駐新光三越百貨A8館。圖／双木林提供
韓國童裝品牌Jelly Mallow台灣首櫃，進駐新光三越百貨A8館。圖／双木林提供

前女子團員，現在則為台灣媳婦的女星宋米秦，因為太愛買韓國Jelly Mallow童裝給女兒穿，因此從品牌VIP萌生代理想法。便與老公共同引進，並選在新光三越百貨A8館，開出全台首櫃，還笑說：「以前都可以挑選，現在可能買貨之前，還要問問看女兒」。

宋米秦表示自從女兒Ellie出生之後，幾乎自己就比較少添購新行頭，滿腦子都在想要幫小孩買；甚至太多衣櫥無法收納，被老公抗議說「什麼？你又買了」。宋米秦也透露，每一季至少會花3萬元幫女兒買不同的衣服，當時就看到Jelly Mallow有許多繽紛的顏色和多樣的款式，加上女兒也很喜歡，所以就萌生了要代理來台灣的想法。而在這之前，她也做過市調，身旁有小孩的朋友也同樣喜歡，讓宋米秦認為有發展性，於是就和老公合力，在今年開出Jelly Mallow在台灣的第一個專櫃。

宋米秦還觀察到比起韓國，台灣的童裝市場上，針對男童的款式遠比女童少，因此Jelly Mallow的設計結合繽紛色彩，深受家中有小男孩的父母親的青睞。不僅如此，宋米秦自曝女兒Ellie在年紀更大一點之後，就不喜歡穿的像小公主，「她超Man的，最喜歡玩怪手跟推土機模型」，並對自己穿搭很有想法，更認得Jelly Mallow品牌的名稱。而為了慶祝品牌在台首櫃開幕，從3月20日到4月5日止，Jelly Mallow推出滿額贈活動，滿8,000元即贈原廠親子兩用圍裙一件，數量有限送完為止。

Jelly Mallow黃色駱駝T恤T恤1,290元。圖／双木林提供
Jelly Mallow黃色駱駝T恤T恤1,290元。圖／双木林提供
Jelly Mallow彩色線條T恤1,290元。
Jelly Mallow彩色線條T恤1,290元。
Jelly Mallow滑板小姐棉質背心雙層洋裝2,730元。圖／双木林提供
Jelly Mallow滑板小姐棉質背心雙層洋裝2,730元。圖／双木林提供
宋米秦帶著女兒Ellie一同現身韓國童裝品牌Jelly Mallow台灣首家據點開幕。圖／双木林提供
宋米秦帶著女兒Ellie一同現身韓國童裝品牌Jelly Mallow台灣首家據點開幕。圖／双木林提供

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