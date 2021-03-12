「ELLE Run with Style」風格路跑！絕不能錯過的時尚風格好禮一次公開

結合時尚與運動潮流的ELLE風格路跑，每年總是吸引大批跑友報名參加，並將ELLE巧妙與自我風格搭配，打造出各種潮流新態度！ELLE國際中文版，以激發靈感為目標，提倡重視由內而外的身心靈健康，即將邁入第7年的2021 ELLE風格路跑將以「塗鴉藝術」作為此次風格主題，也和塗鴉藝術家合作推出限定款的獨家風格報名禮，鼓勵跑者成為自已的Dreamer，盡情揮灑色彩，創造無限可能的夢想，並準備好勇往直前！今年推出許多兼具運動時尚與街頭潮流設計感限定品，即使不跑步，平常可以穿出門展現風格！

每年的ELLE風格路跑上衣皆精心設計大受跑友好評，今年特地邀請塗鴉藝術家COLASA，量身打造時尚與機能兼具的風格跑衣。ELLE X COLASA聯名設計，以笑臉噴漆元素結合ELLE Run with Style logo，營造出街頭潮流風格，最可愛的亮點在於背後的粉紅愛心塗鴉設計和袖子上的ELLE姓名徽章，不論是運動或是日常穿搭，絕對讓人眼睛為之一亮！除此之外適逢ELLE Taiwan 30周年，因此推出年度限定款紀念毛巾，除了是路跑時的實用單品，運動後披在肩上，立即成為視覺亮點的時尚配件。COLASA在粉色的毛巾上設計手寫噴漆感的ELLE字樣，兼具機能與造型的款式，成為ELLE風格路跑跑友的收藏必備品！

近年持續席捲全球時尚人士的運動休閒風格，除了造型，機能與實用性也非常受重視，因此特地與MOLLIFIX品牌攜手合作，推出全新開發的「ELLE風格路跑紀念運動包」，持續關注女性運動的MOLLIFIX瑪莉菲絲特別規劃超輕量運動包，搭配ELLE簡約低調的設計，兩面皆可背，讓你展現隨心所欲的自我態度。

今年口罩也成為穿搭風格的一部份，在亮麗藍的底色上，率性潑灑出色彩繽紛的墨跡，並印上LOGO，象徵ELLE精神 #我就是風格。特地與口罩國家隊「康那香」合作限定款的風格路跑紀念口罩，符合國家標準，具有三層過濾，彈性鬆緊帶設計降低不適感。一組3入，讓你可以隨性搭配，輕鬆與各種造型混搭出專屬你的chic looks！

今年特地規劃風格運動襪，以中長版襪筒搭配中性簡約的線條設計與ELLE logo，男女皆可輕鬆駕馭，不論是跑步或是與日常衣著混搭都非常合適，穿得時尚，更兼顧舒適感。一定要收藏的ELLE風格路跑運動襪，完美搭配這次的ELLLE風格系列好禮，輕鬆打造你的跑道潮流穿搭LOOK！

ELLE Run with Style為10K健跑組準備限定報名好禮—ELLE X hyphy運動彈力帶，聯名粉色簡約設計，小巧輕便，可隨身攜帶。獨創的內裡菱格壓紋，高效防滑並增添3倍極限拉伸範圍、耐扯不易變形、減少捲邊問題，增強運動過程穩定度。還附贈同色系的塗鴉元素夾鍊收納袋，除了輕鬆放入彈力帶，也可做日常收納使用，重複利用最環保時尚。

今年以「塗鴉藝術」為風格主題，特地與塗鴉藝術家合作規劃一系列潮流好禮，快和ELLE一起mix and match，不論是運動時尚或是街頭潮流都能展現獨具風格的自我時尚態度！