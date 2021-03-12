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環保當道！IWC推TIMBERTEX紙基環保表帶 質感上手
最關鍵的改變，往往都從最細節的小處開始著手。同樣的設計，透過不同的材料、顏色、技術，就能展現出觀念上的變革與進化。萬國表（IWC）推出全新紙基Timbertex表帶。嘗試持續推動對永續經營、環保的企業目標。
手表的表帶過往通常以皮革、橡膠、精鋼、貴金屬展現殊異印象。IWC本次推出的TimberTex表帶，其80%由天然植物纖維組成。其使用的纖維素來自具「森林管理委員會（FSC）」認證的林木，生長於非營利組織可持續和負責任管理的歐洲森林中。此種表帶是在義大利製造、並以天然植物染料上色，最後具備不規則的紋理 。
生產完成後的TimberTex紙基表帶也經過內部與外部測試，目前此種表帶可運用於葡萄牙系列計時腕表、 葡萄牙系列自動腕表40、柏濤菲諾自動腕表，以及柏濤菲諾計時腕表，並有藍、棕與黑色可供選擇。
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