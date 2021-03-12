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茄子蛋走台北時裝周「永續時尚」大秀 曾之喬力推傅孟柏泳褲剪成丁字褲
台北時裝周於昨晚發表亞洲首場以永續為主題的大秀，也是疫情籠罩下難得有觀眾入場共襄盛舉的時裝秀，邁入第4年也首度以一年兩季發表的節奏接軌國際，是相當別開生面的季度，永續時尚開秀也邀請曾之喬、傅孟柏、林予晞、萬秀洗衣店和艾怡良等名人到場，揭開序幕，茄子蛋、曾莞婷與網紅「韓國ㄟ金針菇」則擔綱永續時尚的走秀名人。
本來就喜歡老物件的曾之喬表示，「有事沒事在家練習穿搭走秀，就可以幫助老東西被保存，減少浪費也是一種永續。」傅孟柏則發揮設計精神，「把長袖剪成短袖、短袖剪成背心、長褲剪成短褲，就像擁有新衣服。」幽默聊解曾之喬馬上接腔「短褲剪成泳褲、泳褲再剪成丁字褲」，發揮徹底物盡其用的趣味想像。
這場「永續時尚開展秀」也是本屆台北時裝周開幕大秀，結合台灣實力頂尖的機能布廠、設計師共同合作，使用友善環境的永續材料為設計基礎。集結6個品牌的設計創意，包括Claudia Wang以魚鱗紗、回收尼龍等製成泡泡袖、交疊的服裝版型；已連續四個季度採用回收素材以及有機棉面料的DYCTEAM，發展更多機能穿搭；JUST IN XX以寶特瓶回收布料或無毒重製布料，達成概念、材質和手法都永續的作品；oqLiq選用牡蠣殼回收抽紗等面料來製作戶外機能服裝；WEAVISM織本主義讓衣服被消費者穿完拋棄後，不產生海洋微塑膠的問題，減少地球負擔；#DAMUR則是將二手衣、庫存布或瑕疵布煥發新生，直面流行產業生產過剩的議題；各品牌皆發揮獨特創意，為永續盡心也帶來讓人眼睛一亮的新作。
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