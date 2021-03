茄子蛋走台北時裝周「永續時尚」大秀 曾之喬力推傅孟柏泳褲剪成丁字褲

台北時裝周於昨晚發表亞洲首場以永續為主題的大秀,也是疫情籠罩下難得有觀眾入場共襄盛舉的時裝秀,邁入第4年也首度以一年兩季發表的節奏接軌國際,是相當別開生面的季度,永續時尚開秀也邀請曾之喬、傅孟柏、林予晞、萬秀洗衣店和艾怡良等名人到場,揭開序幕,茄子蛋、曾莞婷與網紅「韓國ㄟ金針菇」則擔綱永續時尚的走秀名人。

本來就喜歡老物件的曾之喬表示,「有事沒事在家練習穿搭走秀,就可以幫助老東西被保存,減少浪費也是一種永續。」傅孟柏則發揮設計精神,「把長袖剪成短袖、短袖剪成背心、長褲剪成短褲,就像擁有新衣服。」幽默聊解曾之喬馬上接腔「短褲剪成泳褲、泳褲再剪成丁字褲」,發揮徹底物盡其用的趣味想像。