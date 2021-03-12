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戴口罩雙眼更要明亮！ 嬌蘭蜂王乳黃金冰滴眼萃秀大眼
即使台灣疫情趨緩，但大家上街時都仍是戴著口罩，也讓露出的雙眼，得更重視保養。嬌蘭獨特研發出「黑蜂眼部修護科技」，讓每個人重拾明亮大眼，其中來自法國蜂蜜的添加，可以延緩老化，也推出皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃，讓露出的雙眼更能放電。
嬌蘭皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃含有94%的天然來源成分，可以按摩眼周，舒緩疲憊感，也能淡化眼周細紋，質地不黏膩，能讓雙眼更為有神。蜂王乳黃金冰滴眼萃中含有黑蜂修護科技，由研究中心挑選法國布列塔尼烏埃尚島的純蜂蜜、蜂蜜與蜂王乳混合物，蜂王乳為嬌蘭護膚品的獨特原物料，相互組合，重現眼部光采。
另搭配天然來源緊緻聚合物，能讓肌膚緊實，且有3種抗疲勞因子，包括紅球薑萃取物、咖啡因、迷迭香萃取物，一抹即能有感。
嬌蘭皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃還搭配Gold Drop黃金冰滴按摩儀，具有冰鎮舒緩的效果，可以360度零死角按摩雙眼，緊緻舒緩眼周肌膚。
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