岩島成「黃金巨蛋麵包」全聯買得到 熟麩系列掀健康潮

健康飲食風潮當道，全聯將許多人又愛又怕的麵包變健康了！全聯READ BREAD與「岩島成」聯名推出「熟麩系列」麵包，自3月12日起至4月8日期間，獨家上架5款熟麩系列麵包，更同步引進岩島成經典明星商品「黃金巨蛋麵包」，讓你不用到百貨公司，在巷口就買的到。

全聯福利中心此次特別與在日本有百年歷史的專業烘焙品牌岩島成合作，採用食品工業發展研究所開發之改質麥麩，每100克膳食纖維含量在6克以上，更將麩皮中口感不佳的纖維分解為較易入口及消化的膳食纖維。所有原料來自台灣，讓麵包不只有正統日式湯種的濕潤度與Q彈度，還可兼顧美味與健康。

5款熟麩系列麵包中，「高纖桔香葡萄麵包」採用熟麩麵糰，內含9.86g的膳食纖維，搭配酒漬葡萄乾與桔皮，增添果香與顆粒口感。「熟麩高纖香蒜麵包」則是嚴選台灣在地大蒜，以帕瑪森乳酪做點綴，飽滿的外餡與麥麩香、蒜香的美味結合。如果喜歡麥麩單純風味，經典選擇就是「熟麩高纖吐司」，而「熟麩手撕餐包」外型以花朵為底，入口則可感受湯種麵包的Q彈。另外，「熟麩紅豆平燒麵包」特選台灣在地老鷹紅豆熬煮出的內餡，麥麩香味與紅豆豆香完美交織，是全台首推的高膳食纖維紅豆麵包。而岩島成最紅明星商品「黃金巨蛋麵包」也同步上架，採用布里歐修麵糰，長時間低溫發酵烘焙，猶如蛋糕般柔軟，奶香濃郁。