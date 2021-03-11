快訊

鳳梨酥「遭棄單1000盒」降價求售！微熱山丘回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鳳梨酥「遭棄單1000盒」降價求售！微熱山丘回應了

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
微熱山丘以鳳梨酥最具代表性。圖／取自微熱山丘　SunnyHills粉絲頁
微熱山丘以鳳梨酥最具代表性。圖／取自微熱山丘　SunnyHills粉絲頁

中國大陸自3月1日起，以檢驗不合格為由暫停台灣鳳梨輸入，連帶影響台灣鳳梨農業。近期於團購社團中，傳出微熱山丘代理廠商發文，稱原本的1,000盒訂單遭取消，因此要降價出售。對此，微熱山丘表示，此事為代理商常態的訂單數量調整，對品牌營運來說影響並不大。

自2008年於南投成立的微熱山丘，乃是台灣知名的烘焙品牌，以「鳳梨酥」最具代表性，另外還有蘋果酥、榴槤冰心蛋糕、草莓蘋果酥等不同點心，是許多海外觀光客赴台的人氣伴手禮。除了台灣主要城市之外，包括新加坡、上海、東京等地亦有門市。

近期有負責微熱山丘的代理廠商，於臉書美食社團發文，表示原本銷售至中國大陸的1,000盒訂單，因被取消，所以上網促銷求售，不僅有9折優惠，購買數量最多的前10組消費者，還另有優惠。文章發布後，即引起網友之間熱烈討論。

針對此事，微熱山丘表示，此事為代理商常態的訂單數量調整，對品牌營運來說影響並不大。針對網路團購一事，據了解為代理商自行的銷售手法，微熱山丘已向代理商溝通，避免網路銷售字眼引發爭議。

微熱山丘 鳳梨酥 品牌

延伸閱讀

一口咬下！日本女主播吃台灣鳳梨立刻噴汁 網友大讚好害羞

台灣鳳梨芒果火龍果前進東奧 獲日方認可資格

鳳梨禁運影響初步已完全克服？學者：現在講言之過早

陳吉仲：補助自動化設備 去除鳳梨介殼蟲

相關新聞

鳳梨酥「遭棄單1000盒」降價求售！微熱山丘回應了

中國大陸自3月1日起，以檢驗不合格為由暫停台灣鳳梨輸入，連帶影響台灣鳳梨農業。近期於團購社團中，傳出微熱山丘代理廠商發文...

蔡依林「穿什麼都辣」中空纖腰賞寶格麗 2億上身沒壓力

義大利的羅馬，是17世紀代表性藝術巴洛克的發源地，也是頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的誕生地。如今，寶格麗發揮來自...

每店限量18個！達美樂「草莓甜心比薩」白色情人節限定

隨著白色情人節即將於3月14日到來，連鎖披薩「達美樂」今年特別以甜點的概念出發，使用草莓醬、麻吉丁、水蜜桃等元素，限量推...

adidas押寶成功！泰山高中HBL逆轉奪冠 帶動哈登鞋熱銷

HBL決賽在上周末圓滿落幕，「黑衫軍」泰山高中也上演逆轉勝，成功奪下冠軍。這對長期贊助球隊的adidas來說，根本就是押...

超奢華面膜5分鐘有感！肌膚之鑰黃金賦活面膜有儀式感

想創造個人在家保養的儀式感，來使用奢華面膜，把24K黃金敷上臉吧！肌膚之鑰推出24K黃金奢華賦活面膜，一周使用2次，每次...

石英機芯怎麼了？Classics百年經典系列 精準耐看

曾幾何時，買手表，機械才是王道。機械機芯當然有其魅力，但如果回歸日常使用，石英機芯則擁有更貼近生活的精確表現。瑞士手表品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。