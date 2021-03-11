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鳳梨酥「遭棄單1000盒」降價求售！微熱山丘回應了
中國大陸自3月1日起，以檢驗不合格為由暫停台灣鳳梨輸入，連帶影響台灣鳳梨農業。近期於團購社團中，傳出微熱山丘代理廠商發文，稱原本的1,000盒訂單遭取消，因此要降價出售。對此，微熱山丘表示，此事為代理商常態的訂單數量調整，對品牌營運來說影響並不大。
自2008年於南投成立的微熱山丘，乃是台灣知名的烘焙品牌，以「鳳梨酥」最具代表性，另外還有蘋果酥、榴槤冰心蛋糕、草莓蘋果酥等不同點心，是許多海外觀光客赴台的人氣伴手禮。除了台灣主要城市之外，包括新加坡、上海、東京等地亦有門市。
近期有負責微熱山丘的代理廠商，於臉書美食社團發文，表示原本銷售至中國大陸的1,000盒訂單，因被取消，所以上網促銷求售，不僅有9折優惠，購買數量最多的前10組消費者，還另有優惠。文章發布後，即引起網友之間熱烈討論。
針對此事，微熱山丘表示，此事為代理商常態的訂單數量調整，對品牌營運來說影響並不大。針對網路團購一事，據了解為代理商自行的銷售手法，微熱山丘已向代理商溝通，避免網路銷售字眼引發爭議。
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