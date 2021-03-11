蔡依林「穿什麼都辣」中空纖腰賞寶格麗 2億上身沒壓力

義大利的羅馬，是17世紀代表性藝術巴洛克的發源地，也是頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的誕生地。如今，寶格麗發揮來自羅馬積累數個世紀的藝術能量，以各色繽紛寶石與奔放的線條詮釋巴洛克藝術的精神，推出BAROCKO頂級珠寶系列，並自即日起至3月14日止於台北展出，共逾300件、總值近60億元的頂級珠寶暨腕表。

品牌代言人蔡依林以露出動人腰部曲線的性感造型，分別展演了一套總價逾2億元的藍寶石作品，以及一套薈萃珍珠與祖母綠的頂級珠寶。被稱讚馬甲線很性感，她笑說自己：「應該穿什麼都辣吧！」因「想見你」而走紅的新生代男星施柏宇，也特地現身，配戴首度登台的Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表。

這次演繹價值逾2億的藍寶石與祖母綠，蔡依林表示本來就都很喜歡，也沒壓力。「我很喜歡色彩繽紛，寶格麗都一直是彩寶的專科，非常多很漂亮不一樣顏色的寶石，讓我眼睛為之一亮。」她特別鍾情多層次的項鍊設計，「感覺像是另外一套衣服，很時髦。」參加過這麼多次寶格麗的珠寶活動，蔡依林認為這次的主題巴洛克「在我的心中就是比較趨浮誇、很瘋狂的感覺，不管配色或是線條，我自己本身很喜歡。」而被問到是否有她駕馭不了的珠寶，她還真的想不到，笑問：「戒指圍太大會溜下來這樣算嗎？」

珍珠、鑽石、蕾絲 有別以往

巴洛克藝常以繁複的裝飾與線條、具戲劇效果的光影，激發人們的情感 – 這些特質也體現於寶格麗BAROCKO頂級珠寶系列的創作，成為嶄新的創作語彙。巴洛克一詞源自西班牙文，意指「不規則的珍珠」，也因此寶格麗此次的創作中有別以往地大量使用珍珠為素材，例如蔡依林所演繹的BAROCKO系列Emerald Star頂級祖母綠、珍珠與鑽石頸鍊，就以無切面的滾筒切割祖母綠與圓潤的珍珠相映襯。而巴洛克時期女性服裝上經常出現的蕾絲元素，也以近乎幾何圖騰的方式融入此次的創作。

來台展出的BAROCKO頂級珠寶系列，共分為驚奇（Meraviglia）、色彩（Colore）、光影（Luce）三大主題。Meraviglia聚焦於份量與色澤驚人的紅、藍寶石與祖母綠，例如此次展出的頂級珠寶作品中單價最高者：價值逾新台幣3億、產自Muzo礦產的稀世30.46克拉無油且呈色濃郁完美的矩形切割哥倫比亞祖母綠，份量感與濃郁的色澤令人過目難忘。除此之外，還有一枚92克拉無燒處理的甜麵包山形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石裸石，以及來自緬甸Mogok礦產的珍稀紅寶石。

驚奇、光影、色彩 藝術轉化

而Meraviglia主題下的珠寶創作，不僅奢華地使用紅藍綠貴重寶石，也大膽地注入巴洛克式的幾何堆疊。例如Emerald Star就以類星型結構，與多重幾何圖形獨對交錯交疊，呼應經典巴洛克建築的拱頂結構。Sapphire Lace鑽石與藍寶石項鍊，則以多重幾何圖形編織成蕾絲，以映襯重達28.11克拉的緬甸橢圓型切割藍寶石主石

光影（Luce）主題，顧名思義，以珠寶的手法體現巴洛克繪畫藝術有「魔幻時刻」之稱的著名戲劇性光影效果，也因此有多件珠寶以不同切割的純淨白鑽組成，透過垂墜的動感巧玩火光的變化，還有具象捕捉太陽光芒的年輕設計。色彩（Colore）主題完美點出寶格麗身為「彩寶藝術大師」的配色精神，例如Juicy Exuberance項鍊將各別都可以單獨成為一件珠寶作品主石的大顆彩色寶石匯聚於一條項鍊上，紅碧璽、拓帕石、黃水晶、紫水晶... 大膽活潑的配色手法非常寶格麗，而帶來愉悅情感的奔放手法，同時也非常巴洛克。

頂級鐘表 七彩靈蛇現身

此次寶格麗的高級製表亦按往例隨頂級珠寶同場展出，為頂級客提供豐富完整的鑑賞體驗。除了今年甫發表、此次首度來台的Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，視覺效果極佳的通透表Octo Tourbillon Saphire玫瑰金水晶陀飛輪，也有鑲飾青金石和翡翠的繽紛新作現身。