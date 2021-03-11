Qeelin推Love Whisper珠寶 捎來自東方浪漫呼喚

2021新春即將到來，在年節之後，即將登場的還有周末3月14日的白色情人節。Qeelin於近日推出「高級珠寶系列Love Whisper」，以浪漫的比翼鳥為主題、帶來四款項鍊，展現出帶有東方古典美感的雍容古典，繁馥華美、內蘊宮廷氣息。

全系列的Love Whisper項鍊，結合了18K玫瑰金、鑽石、彩色寶石及翡翠，以比翼鳥的甜蜜聯想，創造出宛如戀人在喜悅時光的相伴。由於以翡翠為主題，這種綠色玉石的天然質地與內涵紋路，不同傳統貴重寶石的閃耀，卻顯內斂。一共四款的高級珠寶項鍊，更個別鑲嵌了紅寶石、綠寶石、粉紅藍寶石，四款的雕刻鑲嵌手法皆不盡相同，全世界各限量八只。