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Qeelin推Love Whisper珠寶 捎來自東方浪漫呼喚

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin Love Whisper 18K玫瑰金、翡翠、鑽石、綠寶石及粉紅藍寶石項鍊，全球限量8件，90萬6,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin Love Whisper 18K玫瑰金、翡翠、鑽石、綠寶石及粉紅藍寶石項鍊，全球限量8件，90萬6,000元。圖 / Qeelin提供。

2021新春即將到來，在年節之後，即將登場的還有周末3月14日的白色情人節。Qeelin於近日推出「高級珠寶系列Love Whisper」，以浪漫的比翼鳥為主題、帶來四款項鍊，展現出帶有東方古典美感的雍容古典，繁馥華美、內蘊宮廷氣息。

全系列的Love Whisper項鍊，結合了18K玫瑰金、鑽石、彩色寶石及翡翠，以比翼鳥的甜蜜聯想，創造出宛如戀人在喜悅時光的相伴。由於以翡翠為主題，這種綠色玉石的天然質地與內涵紋路，不同傳統貴重寶石的閃耀，卻顯內斂。一共四款的高級珠寶項鍊，更個別鑲嵌了紅寶石、綠寶石、粉紅藍寶石，四款的雕刻鑲嵌手法皆不盡相同，全世界各限量八只。

此外同場加映的還有一款Wulu系列的18K玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙，經過鏤雕的紅瑪瑙，呈現自有機、自然、不規則的鏤空造型，像是傳統的剪紙藝術，在光影變化明滅之際，春光乍現...

Qeelin新款Wulu Lace 紅瑪瑙系列，葫蘆以18K玫瑰金和鑽石勾勒輪廓，中間的紅瑪瑙剪裁出華麗的圖案，仿照中國剪紙藝術的經典花邊圖案。圖 / Qeelin提供。
Qeelin新款Wulu Lace 紅瑪瑙系列，葫蘆以18K玫瑰金和鑽石勾勒輪廓，中間的紅瑪瑙剪裁出華麗的圖案，仿照中國剪紙藝術的經典花邊圖案。圖 / Qeelin提供。
Qeelin於近日推出「高級珠寶系列Love Whisper」，以浪漫的比翼鳥為主題、帶來四款項鍊，展現出帶有東方古典美感的雍容古典。圖 / Qeelin提供。
Qeelin於近日推出「高級珠寶系列Love Whisper」，以浪漫的比翼鳥為主題、帶來四款項鍊，展現出帶有東方古典美感的雍容古典。圖 / Qeelin提供。
Qeelin _Love Whisper 18K玫瑰金、翡翠、鑽石及綠寶石項鍊，98萬5,000元，全球限量8件。圖 / Qeelin提供。
Qeelin _Love Whisper 18K玫瑰金、翡翠、鑽石及綠寶石項鍊，98萬5,000元，全球限量8件。圖 / Qeelin提供。

珠寶 鑽石 情人節

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