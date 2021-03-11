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每店限量18個！達美樂「草莓甜心比薩」白色情人節限定

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
達美樂推出情人節限定的「草莓甜心披薩」，每個199元。圖／達美樂提供
達美樂推出情人節限定的「草莓甜心披薩」，每個199元。圖／達美樂提供

隨著白色情人節即將於3月14日到來，連鎖披薩「達美樂」今年特別以甜點的概念出發，使用草莓醬、麻吉丁、水蜜桃等元素，限量推出情人節限定口味「草莓甜心比薩」，為情侶帶來甜蜜的滋味。「漢堡王」則是限時推出外帶優惠，輸入序號，就可享指定套餐現折15元。

根據統計，節慶時期的甜品銷售量為一般的2倍，因此今年白色情人節特別推出「草莓甜心披薩」，可作為主餐披薩的甜蜜拍檔。此款披薩以紐約餅皮為基礎，並選用百年歷史的法國草莓醬繪製成愛心圖案，還有添加麻吉丁、水蜜桃果粒、莫扎瑞拉起司作為配料，9吋售價199元，將於3月14日上午10:00官網開放訂購，每間門市限量18個，全台限量約2,800個。

另外「漢堡王」自即日起至3月31日期間，推出限時外帶訂餐優惠，訂購全安格斯系列牛堡套餐，輸入優惠序號BKING15即可現享15元折扣；3月16日至3月23日期間，也會於官方粉絲團舉辦競速活動，天天送出華堡、小華堡的免費序號，共計100組，最快留言者即可有機會獲得。

情人節 套餐

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