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adidas押寶成功！泰山高中HBL逆轉奪冠 帶動哈登鞋熱銷
HBL決賽在上周末圓滿落幕，「黑衫軍」泰山高中也上演逆轉勝，成功奪下冠軍。這對長期贊助球隊的adidas來說，根本就是押寶成功，連同球員所穿著的哈登第五代簽名籃球鞋，近期不管是銷售成績還是詢問度都倍增。
成軍多年，終於獲得HBL冠軍的泰山高中隊，在決賽期間因為一度落後，連本屆MVP球員徐宏瑋也透露以為會就此落敗，不過當時他很快的就調整心態，「相信自己、相信團隊」，因此最終扳倒勁敵，成功拿下隊史第一座金盃。而一路支持泰山高中隊的運動品牌adidas，更由總經理吳子倫致贈球隊35萬元的「制霸榮耀贊助金」，希望藉此幫球員們添購裝備，也鼓勵球員們持續為籃球夢燃燒熱血。同時為歡慶泰山高中奪下隊史首冠，adidas祭出超值優惠，自即日起至3/14（日），凡購買全系列籃球鞋單筆可現折500元。
此外，泰山高中籃球隊，無論在HBL賽前還是封王賽後媒體活動，都是穿著adidas的「大鬍子」哈登James Harden的Harden Vol.5全新戰靴。繽紛的外型，顛覆了消費者對於籃球鞋的印象，加上哈登今年轉投布魯克林籃網隊，本就是話題鞋款。不過隨著泰山高中成功鍍金後，這款哈登簽名鞋的銷售也有顯著提升，adidas還透露有不少消費者還指名要購買泰山高中球員所穿的籃球鞋，也是品牌預料之外。
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