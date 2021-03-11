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超奢華面膜5分鐘有感！肌膚之鑰黃金賦活面膜有儀式感

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
肌膚之鑰24K黃金奢華賦活面膜／75ml／9,100元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰24K黃金奢華賦活面膜／75ml／9,100元。圖／肌膚之鑰提供

想創造個人在家保養的儀式感，來使用奢華面膜，把24K黃金敷上臉吧！肌膚之鑰推出24K黃金奢華賦活面膜，一周使用2次，每次5分鐘，就能讓肌膚提升保濕度，也降低疲憊感與暗沉，一周兩次的敷臉儀式感，讓肌膚持續維持青春活力。

肌膚之鑰研究發現，女性的工作與生活壓力大，反映在肌膚狀態，特別是在周末，如果沒有好好休息保養，肌膚看起來更暗沉，因此推出的24K黃金奢華賦活面膜，鼓勵女人一周2次，花5分鐘好好敷臉，增加肌膚的活力，散發黃金般的光芒。

新推出的24K黃金奢華賦活面膜，含有24K黃金精華液，以柔滑水潤的質地，加入絲緞柔順的延展力，添加梔子花精華、白藜蘆醇，活化肌膚強化抵抗力，高麗人參精華、野玫瑰精華可以舒緩肌膚的疲憊感，而光采智能複合物能強化肌膚防禦力和修護力。

該款面膜也是沖洗型的液態面膜，面膜附有訂製面膜刷，可以使用刷在臉上，確保全臉均能塗抹。

肌膚之鑰24K黃金奢華賦活面膜／75ml／9,100元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰24K黃金奢華賦活面膜／75ml／9,100元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰24K黃金奢華賦活面膜／75ml／9,100元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰24K黃金奢華賦活面膜／75ml／9,100元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰鼓勵女人在家敷上黃金面膜。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰鼓勵女人在家敷上黃金面膜。圖／肌膚之鑰提供

面膜 保全

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