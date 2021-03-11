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石英機芯怎麼了？Classics百年經典系列 精準耐看
曾幾何時，買手表，機械才是王道。機械機芯當然有其魅力，但如果回歸日常使用，石英機芯則擁有更貼近生活的精確表現。瑞士手表品牌康斯登（Frederique Constant）重塑品牌經典系列，帶來Classics Quartz GMT百年經典兩地時間石英腕表與Classics Quartz百年經典石英腕表，重新展現石英機芯的經典魅力。
透過Classics Quartz百年經典石英腕表，康斯登重申了雋永之必要。40毫米的精鋼表殼共有銀、藍、黑三色表盤，並將簡約的美感回到時針、分鐘指針與日期視窗；由於沒有秒針，反讓人將心思投注於太陽紋面盤、拋光表殼、12點中的鑲貼條狀時標。
兩地時間石英腕表則為明日的旅者而獻上：搭載太陽紋面盤並以石英機芯驅動三只指針：時、分和中央第二時區指針，再將日期顯示安排於三點鐘方向。中置的第二時區指針末端綴有紅色箭頭，讓人一眼可輕易辨讀，加上由於採用24小時制報時，無論身處世界何處、都能少去晝夜換算的困擾，更為輕易讀取，兩款腕表價位都在兩萬元左右，因為親民好入手、更能每日輕鬆配戴。
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