「閃流放電」防霉除菌 大金空調旗艦新品守護居家健康

受到疫情影響，消費者對於潔淨空氣的要求越來越高，各種空氣品質相關的家電產品皆受到消費者極大關注，不只追求功能升級，更要省電、健康又智慧。目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的大金空調，運用全熱交換器、PM2.5過濾箱、空氣清淨機和除濕機打造全方位「健康防疫宅」，廣受消費者喜愛。商用大型冰水應用系統受到半導體工廠採納，去年業績也翻倍成長，其中以節能為優勢的磁懸浮型冰水機出貨量年增長近8倍，2020年整體業績強勢成長，營業額破日幣600億。

為了滿足後疫情時代需求，大金空調2021年家用新品主推「橫綱V系列」一對一旗艦機種，搭載日本最先進閃流放電技術，能有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒。閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行；搭配防黴運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉、同時降低室內機異味發生。健康空氣濾網更結合了除臭濾網（酶藍）和PM2.5集塵濾網，可吸收清除PM2.5、異味，主動分解99.9%過敏性物質，細菌和病毒。輔以全新航太技術康達效應導流板，讓冷風不直吹人體，廣域舒適氣流讓室溫分布均勻平穩更舒適。

另外，橫綱V系列、橫綱S系列、大關U系列皆搭載「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，因應台灣夏季濕熱氣候，讓空調吹得涼爽舒適又不怕電費破表。大金空調全系列均採用R32環保冷媒，更對臭氧層0破壞，將「科技防疫、環境永續」視為品牌重要使命。