LV秋冬聯名Fornasetti 盡情綻放藝術圖像的新穎輪廓

在羅浮宮的米開朗基羅與達魯展廳中，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2021秋冬女裝大秀，在希臘、義大利亞平寧半島伊特拉斯坎與羅馬雕塑之間，是Fornasetti古老的圖畫形象與美術館的場景互相輝映，也再次迎合了女裝創意總監Nicolas Ghesquière所喜愛的穿越時空美學及創意對話。

秀前路易威登即於官方IG釋出全新的包款配件，用以預告和成立於1940年的義大利品牌Fornasetti合作，以具有藝術風格的經典手繪圖案，作為時裝和包款的印花設計。風格品牌Fornasetti由二十世紀創作奇才暨第一代斜槓青年Piero Fornasetti （1913年～1988年）創立，他身兼畫家、雕塑家、室內設計師、印刷師傅、收藏家、造型師、精工匠、畫廊經理等，同時創作了上萬件個人作品，路易威登擷取他的創作精髓在秋冬季展開LV x Fornasetti聯名。

此系列由Nicolas Ghesquière和Fornasetti工坊藝術總監Barnaba Fornasetti主導，在Fornasetti米蘭檔案庫的13,000件檔案中選出本次服裝、飾品的圖樣，以緹花、刺繡、鐳射印刷等手法表現，交織著Fornasetti細緻描繪的圖紋與路易威登女裝當代新穎的輪廓，運用在絲絨洋裝、印花運動衫或包款，以Fornasetti的古希臘雕塑繪畫，疊加在高科技熱感相機成像，超大尺寸的外套則採用Fornasetti以跺步為靈感的彩色版或是鍍金版繪圖。