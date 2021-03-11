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LV秋冬聯名Fornasetti 盡情綻放藝術圖像的新穎輪廓

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登發表2021秋冬女裝。圖／LV提供
路易威登發表2021秋冬女裝。圖／LV提供

在羅浮宮的米開朗基羅與達魯展廳中，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2021秋冬女裝大秀，在希臘、義大利亞平寧半島伊特拉斯坎與羅馬雕塑之間，是Fornasetti古老的圖畫形象與美術館的場景互相輝映，也再次迎合了女裝創意總監Nicolas Ghesquière所喜愛的穿越時空美學及創意對話。

秀前路易威登即於官方IG釋出全新的包款配件，用以預告和成立於1940年的義大利品牌Fornasetti合作，以具有藝術風格的經典手繪圖案，作為時裝和包款的印花設計。風格品牌Fornasetti由二十世紀創作奇才暨第一代斜槓青年Piero Fornasetti （1913年～1988年）創立，他身兼畫家、雕塑家、室內設計師、印刷師傅、收藏家、造型師、精工匠、畫廊經理等，同時創作了上萬件個人作品，路易威登擷取他的創作精髓在秋冬季展開LV x Fornasetti聯名。

此系列由Nicolas Ghesquière和Fornasetti工坊藝術總監Barnaba Fornasetti主導，在Fornasetti米蘭檔案庫的13,000件檔案中選出本次服裝、飾品的圖樣，以緹花、刺繡、鐳射印刷等手法表現，交織著Fornasetti細緻描繪的圖紋與路易威登女裝當代新穎的輪廓，運用在絲絨洋裝、印花運動衫或包款，以Fornasetti的古希臘雕塑繪畫，疊加在高科技熱感相機成像，超大尺寸的外套則採用Fornasetti以跺步為靈感的彩色版或是鍍金版繪圖。

熱愛以時尚召喚過往今昔的Nicolas Ghesquière表示，「Fornasetti作品表現了令人讚嘆的手繪技巧、對世界的魔幻看法，重新探索之後，對於多重創意交織而出的新層次，以路易威登賦予它們新生，相當令人振奮。」秀後路易威登也將推出Fornasetti膠囊系列包款或配件，包括重塑品牌經典Petite Malle，以嶄新輪廓表現圓頂般的線條；或是Cannes包款以黑白建築素描的美麗浮凸表現立體層次，而Fornosetti勾勒的鎖、鑰匙、人像等，也都將成為路易威登的創作看點。

LV x Fornasetti聯名是秋冬女裝的標誌設計。圖／LV提供
LV x Fornasetti聯名是秋冬女裝的標誌設計。圖／LV提供
超大尺寸的外套採用Fornasetti以跺步為靈感的彩色版或是鍍金版繪圖。圖／LV提供
超大尺寸的外套採用Fornasetti以跺步為靈感的彩色版或是鍍金版繪圖。圖／LV提供
長版、oversaize剪裁的外套是2021秋冬女裝極大看點。圖／LV提供
長版、oversaize剪裁的外套是2021秋冬女裝極大看點。圖／LV提供
帥氣的垂袖剪裁為西裝外套帶來優雅大器的女人味。圖／LV提供
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繁複縐褶的繭型裙裝表現宮廷華麗感，與俐落西裝形成對比。圖／LV提供
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品牌經典Petite Malle將推出更多全新LV x Fornasetti聯名款。圖／LV提供
品牌經典Petite Malle將推出更多全新LV x Fornasetti聯名款。圖／LV提供
運動風超炫太陽眼鏡是路易威登秋冬女裝配件。圖／LV提供
運動風超炫太陽眼鏡是路易威登秋冬女裝配件。圖／LV提供
路易威登秋冬女裝的靴款相當帥氣有個性。圖／LV提供
路易威登秋冬女裝的靴款相當帥氣有個性。圖／LV提供
路易威登秋冬大秀在羅浮宮的米開朗基羅與達魯展廳中發表。圖／LV提供
路易威登秋冬大秀在羅浮宮的米開朗基羅與達魯展廳中發表。圖／LV提供
路易威登秋冬大秀在羅浮宮的米開朗基羅與達魯展廳中發表。圖／LV提供
路易威登秋冬大秀在羅浮宮的米開朗基羅與達魯展廳中發表。圖／LV提供
寬大輪廓的外套帶來穿搭的趣味結構。圖／LV提供
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運動風外套搭襯精緻刺繡裙裝，表現了Nicolas Ghesquière的女裝風格。圖／LV提供
運動風外套搭襯精緻刺繡裙裝，表現了Nicolas Ghesquière的女裝風格。圖／LV提供
LV x Fornasetti以鍍金版繪圖來表現Keepall手袋。圖／LV提供
LV x Fornasetti以鍍金版繪圖來表現Keepall手袋。圖／LV提供
路易威登秋冬女裝展開LV x Fornasetti聯名，呈現新影印花。圖／LV提供
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