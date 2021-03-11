萊爾富母親節蛋糕預購開跑！首推「香米紫芋裙擺搖搖」
看好初春下午茶與母親節送禮需求，萊爾富即日起至5月4日推出「愛獻媽咪」和「寵愛媽咪」雙封面母親節專刊預購活動，網羅11款超商獨家人氣甜點，包含月亮奇司系列的弦月奶酪禮盒綜合款與奇司奶凍、櫻桃爺爺系列的沙哈蛋糕、冰紛舒芙蕾禮盒、焦糖蛋糕、德式巧克力、樂凡經典紫芋蛋糕、一之軒比利時黑紳士、艾波索芋見無限乳酪等，更獨家推出100%無麩質的純米蛋糕達克闇黑工場系列的香米紫芋裙擺搖搖、黑金芝麻香米蛋糕，以同時滿足視覺饗宴的初春甜點滿足媽媽的少女心，
萊爾富今年以「讓媽媽開心的秘密」為主軸，推出雙封面「愛獻媽咪」和「寵愛媽咪」母親節專刊預購活動，自即日起至5月4日精選超商獨家人氣甜點、名店蛋糕、話題蛋糕、3C生活家電等近百款商品，售價79元至39,800元。
在母親節蛋糕部分，萊爾富主打的超商獨家人氣甜點「月亮奇司弦月奶酪禮盒綜合款」，以彎月造型打造香滑Q嫩的手工奶酪，預購價329元；另一款主打的超商獨家人氣甜點「櫻桃爺爺沙哈蛋糕」採用72%高純度巧克力製作而成，搭配焦糖火山豆內餡，苦甜交錯，預購價450元；另一款「一之軒比利時黑紳士蛋糕」是全植物性巧克力蛋糕，採用73%可可的比利時黑巧克力，利用大豆蛋白取代蛋和奶，預購價380元。
獲獎蛋糕往往是消費者訂購的參考指標，萊爾富推出的「樂凡經典紫芋蛋糕」在雪白的蛋糕外衣覆蓋了醇香芋泥，加上有機玫瑰花瓣點綴，內餡則融合手工芋泥、滑嫩布丁及香草蛋糕，口感層次豐富，預購價499元。萊爾富更獨家推出純米蛋糕達克闇黑工場系列的「香米紫芋裙擺搖搖」 ，使用有機耕種桃園3號香米製作，除去小麥麩質的負擔，濕潤細緻的米蛋糕口感搭配清爽芋香與奶蛋香，加上手工蒸煮特調的芋泥與紫薯泥，預購價845元。
除了獨家人氣糕點之外，萊爾富也推出百貨專櫃名店蛋糕「恬品軒夏威夷果仁蛋糕」，夏威夷果仁經過烘烤後加入低糖卡士達奶油霜，再搭配手指蛋糕與戚風蛋糕，是款高雅奢華的蛋糕極品，預購價720元；「米迦橙心層意蛋糕」則以創新千層手法，將紅橙奶油與蜜橘丁、香橙片融合，預購價399元。
萊爾富母親節預購還網羅多項送禮熱門商品，例如高島愛舒服小沙發（粉色）、大同TATUNG 10人份電鍋（紅色）、歌林隨行杯冰沙果汁機（單杯藍）等，更首度推出犒賞媽媽的時尚手機Samsung Galaxy S21+5G。
此外，萊爾富「愛獻媽咪」和「寵愛媽咪」雙封面母親節預購專刊也針對Hi-Life VIP App會員推出專屬優惠，會員3月24日至4月20日使用HiPay聯邦或聯邦信用卡單筆消費滿250元（菸品及代收、代售除外）就送50元刷卡金，限量4萬組（需登錄，HiPay及信用卡合併計算，每戶限回饋一次）；同一期間，萊爾富會員單筆消費滿100元（菸品及代收、代售除外）就可免費享用茶葉蛋一顆（不累贈），累計消費滿10筆還有機會加碼抽市值約6萬元的壹台兩黃金條塊，以及加送價值264元的Hi-Life Original抽取式衛生紙一串。
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