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影／宋慧喬絕世美顏戴CHAUMET新珠寶 晝夜美圖皆飄仙氣
殿堂級的法國珠寶品牌CHAUMET，至今經歷逾240年不斷創製頂級珠寶首飾及藝術的年華。以品牌的第一位繆斯女神約瑟芬皇后（Empress Joséphine）為靈感，將昔日拿破崙為約瑟芬皇后加冕的皇冠幻化為全系列的Joséphine珠寶，優雅動人的設計注入時尚女皇過人的獨特品味。如今，嶄新的創作持續為新世代女性加冕，品牌大使宋慧喬更以銀幕女神的迷人形象，演繹最新的珠寶創作，完美繼承「時尚女皇」稱號。
宋慧喬每次演出都不吝於呈現自己不同面貌，此次演繹Joséphine系列的新作也不例外：「無論配搭休閒舒適的著裝，或是為雍容華貴的造型點睛，這些珠寶均可讓現代女性時刻忠於自己的風格與本性，恣意揮灑自我。」她說。她特地以日、夜兩種截然不同的設定，呈現這次珠寶豐富多變的細節。
在忙碌的白天，宋慧喬配戴精緻而優雅的Joséphine Aigrette腕表，表殼採用Joséphine系列最具辨識度的梨形線條，讓人想起CHAUMET為約瑟芬皇后打造的經典冠冕，並為珠寶表展開一種嶄新的日常腕表的配戴之道。而全新的Joséphine Ronde d’Aigrettes珠寶不對稱設計的耳環、手鍊和戒指，結合最能使鑽石綻放光芒的圓形明亮式切割鑽石與優雅動人的梨形鑽石線條，璀璨火光互相配搭和疊戴，呈現出獨具一格的氣質與品味，顯得格外雅緻大方。
當夜幕低垂，宋慧喬則以Joséphine系列新作展現另一種讓人注目的個性魅力。全新的Joséphine Duo Éternel（永恆的二重奏）高級珠寶套裝，夢幻般的設計包括冠冕、耳環和項鍊，璀璨的梨形美鑽優美地散落於珠寶上，冠冕更綴以Akoya珍珠溫潤細緻的光澤，每件珠寶的細節都與宋慧喬高雅的氣質相得益彰，宛若置身於皇室慶典中的貴氣皇后，令人一見難忘。
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