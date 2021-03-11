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淡粉色好有氣質！香奈兒春夏全新推出多款珍珠裝飾包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒珍珠元素包款推出了很多新設計，像是有夢幻的粉嫩色和俏皮的包型等等，優雅又年輕。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠元素包款推出了很多新設計，像是有夢幻的粉嫩色和俏皮的包型等等，優雅又年輕。圖／香奈兒提供

珍珠是香奈兒標誌性的元素之一，不只是運用在飾品或服裝上，在包包和鞋子上也都經常能見到珍珠的身影。今年春夏，香奈兒珍珠元素包款又推出了很多新設計，像是有夢幻的粉嫩色和俏皮的包型等等，優雅又年輕。

首先春夏全新推出的小型流浪包，是用幻象珍珠製成肩背帶搭配翻蓋輕薄水桶包，小牛皮包身上也有經典菱格紋和雙C Logo金屬扣，背後搭配了一個小夾層，可以放票卡、口罩。除了有黑、白、米三種香奈兒代表色之外，還有超甜美的淡粉紅色。

另外束口包類型也有兩種珍珠裝飾款，一個是迷你的黑色小牛皮革菱格紋珍珠鍊帶束口包，同樣搭配了珍珠肩背帶。另外一個則是小羊皮的迷你鍊帶束口包，包身上有大小不一的珍珠點綴，在俐落性格中保留柔和雋永情調。

此外，各式小皮件也有珍珠裝飾款，圓形的拉鍊小包、口蓋卡片鍊子包都搭配了珍珠肩背帶，小巧的尺寸除了背上肩也可以當成項鍊配戴。

皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，10萬4,500元。圖／摘自官網
皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，10萬4,500元。圖／摘自官網
口蓋卡片鍊子包，79,200元。圖／摘自官網
口蓋卡片鍊子包，79,200元。圖／摘自官網
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，10萬4,500元。圖／摘自官網
皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，10萬4,500元。圖／摘自官網
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
珍珠皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，13萬6,900元。圖／摘自官網
珍珠皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，13萬6,900元。圖／摘自官網
皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，10萬4,500元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，10萬4,500元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，10萬4,500元。圖／摘自官網
皮革菱格紋珍珠鍊帶迷你束口包，10萬4,500元。圖／摘自官網
淡粉色鍊子小包，86,500元。圖／摘自官網
淡粉色鍊子小包，86,500元。圖／摘自官網
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
口蓋卡片鍊子包，79,200元。圖／摘自官網
口蓋卡片鍊子包，79,200元。圖／摘自官網
淡粉色鍊子小包，86,500元。圖／摘自官網
淡粉色鍊子小包，86,500元。圖／摘自官網
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
皮革菱格紋珍珠鍊帶肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供

香奈兒 口罩

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