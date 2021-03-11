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淡粉色好有氣質！香奈兒春夏全新推出多款珍珠裝飾包
珍珠是香奈兒標誌性的元素之一，不只是運用在飾品或服裝上，在包包和鞋子上也都經常能見到珍珠的身影。今年春夏，香奈兒珍珠元素包款又推出了很多新設計，像是有夢幻的粉嫩色和俏皮的包型等等，優雅又年輕。
首先春夏全新推出的小型流浪包，是用幻象珍珠製成肩背帶搭配翻蓋輕薄水桶包，小牛皮包身上也有經典菱格紋和雙C Logo金屬扣，背後搭配了一個小夾層，可以放票卡、口罩。除了有黑、白、米三種香奈兒代表色之外，還有超甜美的淡粉紅色。
另外束口包類型也有兩種珍珠裝飾款，一個是迷你的黑色小牛皮革菱格紋珍珠鍊帶束口包，同樣搭配了珍珠肩背帶。另外一個則是小羊皮的迷你鍊帶束口包，包身上有大小不一的珍珠點綴，在俐落性格中保留柔和雋永情調。
此外，各式小皮件也有珍珠裝飾款，圓形的拉鍊小包、口蓋卡片鍊子包都搭配了珍珠肩背帶，小巧的尺寸除了背上肩也可以當成項鍊配戴。
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