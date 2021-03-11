比日本便宜！無印良品史上最多品項降價、最高便宜5成

新冠疫情下，許多人無法出國，台灣消費者最喜愛的MUJI無印良品，宣告啟動「良質良值」運動，重新審視商品售價，2021年宣告是史上最多品項的降價，超過1,300件商品降價，降幅最高達56%，還有商品比日本售價還便宜。

無印良品每年固定審視商品成本結構，進行價格調整，今年加強訂量、兼具反應匯率，因此有最大規模的降價。

其中台灣消費者最喜歡、蟬聯2019-2020銷售冠軍的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，原價799元、降價為699元，而日本售價為2990日圓，約台幣790元，台灣的售價將遠低於日本。另一款PE單面可水洗枕，原價1590元、降價為699元，日本售價為3490日圓，約台幣920元。

而許多日用的基本款商品，也全面降價，男女內衣原價590-350元，降價為499-259元；直角襪從120元降價為99元；男有機棉節紗天竺圓領短袖T恤，原價450元、降價為299元；抗UV聚酯纖維拉鍊連帽外套原價690元、降價599元。

降幅最高的為木製面紙盒原價900元、降價399元，降幅約56%。

各類商品均有降價，即食迷你拉麵系列原價49元、降價39元；敏感肌化妝水與乳液系列，原價450-90元、降價為329-89元。

大型家具如沙發本體／3人座／羽毛獨立筒／躺椅型，原價34000元、降價為29000元。