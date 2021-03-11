太可愛！watches and pencils把手表變成你喜歡的樣子

喜歡一定要擁有嗎？簡單的問題、複雜的答案。對熱愛手表的人而言，動輒數十萬起跳的高價手表沒有讓錢變不見，只是變成你喜歡的樣子。而對插畫家watches and pencils而言，喜歡？就是用插畫、讓手表變成自己喜愛的形式。

透過想像力，方形的手表變成了坦克，戴在手上蓄勢待發、軍事風格鮮明；手表有時變成了蜜蜂的蜂巢散發誘人甜香，而旁邊撲翅的小蜂則像機械愛好者般，朝著喜愛的事物、反覆探究。勞力士經典的GMT雙色腕表「可樂圈」，則在插畫家筆下變成了一「罐」討喜的可樂，童趣無價。

來自荷蘭的插畫家Teun van Heerebeek童年在任天堂遊戲機（NES）與塗鴉中長大，大學就讀荷蘭名校提堡大學Tilburg university的美術相關科系，也讓其畫作總充滿幽默、童趣與色彩。他的想像力為機械帶來了無限可能，例如黝黑霸氣的表殼變成「星際大戰」中黑武士的頭盔，計時碼表的「計時次表盤」變成了兩顆荷包蛋。

而Teun van Heerebeek的文字同時也充滿了想像力，像介紹浪琴（Longines）的Compressor潛水表時，他把手表變成了潛水艇，並加上文字敘述「這只浪琴扛得住壓力！（This Longines can handle the pressure！）本身熱愛歐米茄（OMEGA）的她也不時將愛表Speedmaster計時碼表入鏡，官方網站中他並自述，他想將手表愛好者眼中的事物轉化為有趣的表現。除了在他的網站watchesandpencils.com與instagram帳號「watchesandpencils」中可以欣賞到各種可愛插畫，甚至也可以列印、購買他的插畫貼紙，把手表變成你喜歡的樣子！

崇尚復古、拼接風格的法國藝術家Romaric André則在網站seconde-seconde.com中開宗明義，他專門改裝古董手表、他只加上一根秒針，並將之視為藝術。Romaric André專門搜集超過至少三十至五十年以上的古董手表，表面上甚至已有斑駁、鏽蝕的痕跡紋理，但一旦置換上像是紙飛機、小蜜蜂、復古插畫風格的寶劍，並換上尼龍表帶後，呈現了前所未見的清新趣味。