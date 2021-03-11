色廊2.0展期倒數中 推出情人節超值限時優惠

2018年洗版各大社群版面的「色廊展Color Gallery」以2.0全新姿態回歸，「色廊2.0 – 夢境製造所」現正於台北華山熱烈展出中，全新色系打造12個夢幻場景，並集結6組最受年輕人喜愛的KOL巧思設計，翻完夢境。在這裡什麼都有可能發生，打破常規，一起探索夢境的無限可能！

展覽展期倒數不到一個月，為了迎接即將到來的白色情人節，色廊2.0特別與夢幻網美咖啡廳「Uniqorn Cafe」攜手推出「獨角獸雙人套票」六百四十元，總價值現省二百五十元，即起至三月十四日於udn售票網獨家限時販售，雙人入場核銷後即可獲得Uniqorn Café獨角獸蛋糕兌換券一張。獨角獸蛋糕不僅外表超級夢幻，內層的七彩蜂蜜蛋糕也十分美味，逛完展覽接著來場好吃又好拍的下午茶，讓你一整天都有好心情。超值優惠最後倒數中，無論有情人沒情人都別錯過啦！