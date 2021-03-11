CITIZEN邀王建民演繹月相表 展現紳士穿搭風範

經典、雋永的時尚造型經得起時間考驗，腕表亦然，所以CITIZEN推出新款光動能月相表，就以此為主題打造外觀，並請來代言人王建民詮釋成熟男性穿搭。而東方表（Orient）則受到1969年的表款啟發，以世界地圖為主題，結合現代技術，呈現全新Revival系列World Map表款，同樣讓紳士們心醉。

CITIZEN遵循古典美學，呈現左右平衡的比重配置，並加入能顯示月亮陰晴圓缺的功能，創作出全新的AP1059系列光動能月相表。不僅如此，經典的設計細節，都在這系列中表露無疑，像是以羅馬數字為時標，以及指針式的日期指示，還有軌道式的分鐘刻度，都是鐘表發展百年裡最歷久彌新的元素。值得一提的是四點鐘方向採用古羅馬數字「IIII」取代「IV」除了呈現古典風貌，更能讓配戴者直覺性辨時。除了六點鐘方向的月相盤，還配有星期、月份等顯示盤，並提供包括鍍粉紅金、精鋼等材質的選擇，美觀與實用功能並置。

新推出World Map系列腕表，是Orient以經典的World Diver款為概念，把知名彩色世界地圖和24小時時間顯示，透過現代製表技術重現