一物好幾用！愛馬仕絲巾挑戰你的搭配靈感

愛馬仕的絲巾一直是品牌代表性的商品之一，今年初我們看到2021春夏系列中，愛馬仕把馬的各種樣貌注入豐富的想像情境、經典元素呈現在絲巾上，結合太空風格、歷史典藏素材、手繪型態等等，每個品項依然精彩。而在最新曝光的形象照中，更是一次展現出絲巾的多種搭配法，滿滿創意也提供了更多穿搭靈感。

一般常見的絲巾用法，除了圍繞在頸部之外，也有很多人會把它當成髮飾或是包包裝飾。而愛馬仕的絲巾因為尺寸選擇豐富，網羅各種大小，最大到140 x 140公分，所以變化度更廣。像是做為背心點綴夏天必備的百搭素T、變身寬腰帶讓西裝造型更柔美等等，也可以隨意繫在衣服單側打造不對稱的飄逸裝飾，甚至打幾個結當成包包，都非常有趣又有型，也充分發揮一物好幾用的樂趣。 像是做為背心點綴夏天必備的百搭素T。圖／愛馬仕提供 變身寬腰帶讓西裝造型更柔美。圖／愛馬仕提供 也有很多人會把絲巾圍繞包包肩背帶做裝飾。圖／愛馬仕提供 愛馬仕的絲巾因為尺寸選擇豐富，網羅各種大小，最大到140 x 140公分，所以變化度更廣。圖／愛馬仕提供 一般常見的絲巾用法，除了圍繞在頸部之外，也有很多人會把它當成髮飾或是包包裝飾。圖／愛馬仕提供 也可以變成包包使用。圖／愛馬仕提供 愛馬仕的絲巾因為尺寸選擇豐富，網羅各種大小，最大到140 x 140公分，所以變化度更廣。圖／愛馬仕提供 也可以隨意繫在衣服單側打造不對稱的飄逸裝飾。圖／愛馬仕提供 也可以變成包包使用。圖／愛馬仕提供 把絲巾用來裝飾包身就好像擁有一個嶄新的包包。圖／愛馬仕提供