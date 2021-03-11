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momo購物網打造「老台味商行」！推電玩紅白機、花露水

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
TATUNG大同6人份不鏽鋼內鍋電鍋（TAC-06L-DG），momo購物網活動價2,040元。圖／momo購物網提供
TATUNG大同6人份不鏽鋼內鍋電鍋（TAC-06L-DG），momo購物網活動價2,040元。圖／momo購物網提供

台劇《天橋上的魔術師》收視爆衝，掀起全台濃濃懷舊風，momo購物網「懷舊商機」噴發，復刻、經典商品買氣成長約3成，原著小說銷量更增長5倍，特別推出「老台味商行」，集結津津蘆筍汁、香氛花露水、電玩紅白機、大同電鍋等古早味商品，讓消費者重溫往日情懷。

《天橋上的魔術師》劇集重現1980年代台北市中華商場的榮景，喚起曾歷經「老台北生活圈」民眾的回憶，但如今中華商場已不復存在，復刻、經典商品就成了回味舊時光的最佳方案。

momo購物網「老台味商行」集結懷舊感十足的零食飲品、生活日用、玩具電動、家用電器等商品，規畫「復刻回憶」、「一夜長大」、「有夢最美」等3大專區，其中「復刻回憶」專區網羅多款老滋味零食飲品，像是酸酸甜甜的「津津蘆筍汁」，瓶身印有經典比基尼女郎，一句「再三回味，還津津有味」廣告詞更曾傳遍大街小巷；古早味特產「黃心梅」以麥芽糖包裹著梅子，酸甜口感是兒時美好的滋味；另外還有鐵罐裝的「森永水果糖」。

「一夜長大」專區精選陪伴每個人長大的生活必需品，包括幾代相傳的家庭必備品「南僑水晶肥皂」、最有「阿嬤味」的經典香氛「花露水」、具有80多年歷史的「金蘭醬油」等。

「有夢最美」專區囊括多款長銷或是復刻版的夢幻逸品，包含80年代紅遍全球、復刻回歸的「任天堂經典迷你紅白機」，內建超級瑪莉、小精靈、洛克人2等30款經典遊戲，入手收藏價值極高；還有熱銷半世紀、被譽為全民電鍋的「大同電鍋」；復古風潮也延燒至兒童電動車，除了超跑、名車造型之外，「Vespa PX150偉士牌兒童電動機車」同樣超夯。

於momo購物網購買《天橋上的魔術師》首刷限定版本，即可獲得限量「天橋上的魔術師海報酷卡」、myVideo 7天豪華月租免費看序號卡；《天橋上的魔術師影集創作全紀錄》新書單本88折優惠，與《天橋上的魔術師》合購則享85折。

金蘭醬油1,000ml，momo購物網活動價72元。圖／momo購物網提供
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Nintendo任天堂經典迷你紅白機，momo購物網活動價2,700元。圖／momo購物網提供
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「惠香」黃心梅，momo購物網活動價48元。圖／momo購物網提供
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南僑水晶肥皂量販組，momo購物網活動價211元。圖／momo購物網提供
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台灣森永多樂福水果糖，momo購物網活動價60元。圖／momo購物網提供
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津津蘆筍汁飲料24入，momo購物網活動價199元。圖／momo購物網提供
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「秀香」經典香氛花露水，momo購物網活動價599元。圖／momo購物網提供
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momo購物網「老台味商行」隆重登場，集結津津蘆筍汁、香氛花露水、電玩紅白機、大同電鍋等古早味商品。圖／momo購物網提供
momo購物網「老台味商行」隆重登場，集結津津蘆筍汁、香氛花露水、電玩紅白機、大同電鍋等古早味商品。圖／momo購物網提供

天橋上的魔術師 購物網

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