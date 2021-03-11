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PUMA、TaylorMade高球衣 輕鬆駕馭多變氣候

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA高爾夫系列MATTR豹頭短袖Polo衫2,480元。圖／PUMA提供
PUMA高爾夫系列MATTR豹頭短袖Polo衫2,480元。圖／PUMA提供

台灣春季天氣多變化，時雨時晴，但仍擋不住熱愛高爾夫球運動的民眾，站上果嶺的決心。因此，PUMA和TaylorMade在這季的新款服飾都強調機能性，以透氣、涼感為主題，幫助球友輕鬆駕馭不同的天候轉變，維持揮竿時的舒適性。

看準國內頂端客層的市場潛力，PUMA Golf引進了全新機能MATTR 系列高球服飾，採用四維彈性高質感織物，置入吸濕排汗快乾科技，無論在任何天候或地理條件下，都能帶來高透氣親膚觸感。首波上市的ROAR豹頭主題POLO衫，使用品牌的豹頭圖案做滿版設計，多款配色新選擇讓球友們無論是在球場上亦或日常穿搭、商務場合穿著都合適。而Palm Tree海島棕梠樹主題的POLO衫則將場景帶往熱帶度假勝地，以象徵海島熱情的棕梠樹為主要圖騰，讓整體穿搭隨興俐落又不失設計品味。

TaylorMade春季新品以藍色、粉色為主軸，搭配色塊拼接、特色圖騰設計。並提供採用義大利Carvico高性能彈性纖維布料製成的POLO衫搭配無縫結構，除了穿著舒適，也具備吸濕速乾、高延展性、抗UV等機能性。在面對日夜溫差大的春季氣候，還備有兼具防風、防潑水性能的輕量外套，其彈性材質增加舒適度、腋下至腰側的透氣網孔設計幫助散熱、隱藏式拉鍊則維持簡潔俐落造型。另外，男女款球帽內緣使用特殊冷卻材質，能將汗水迅速冷卻，提供涼爽不悶熱的穿戴感受；而加大帽沿設計的女款中空帽，選用抗UV材質製成，擴大防曬範圍。

PUMA高爾夫系列MATTR棕梠樹短袖Polo衫2,480元。圖／PUMA提供
PUMA高爾夫系列MATTR棕梠樹短袖Polo衫2,480元。圖／PUMA提供
TaylorMade後開拉鍊式長袖POLO衫4,680元。
TaylorMade後開拉鍊式長袖POLO衫4,680元。
TaylorMade女仕緞帶中空帽。圖／TaylorMade提供
TaylorMade女仕緞帶中空帽。圖／TaylorMade提供
TaylorMade防潑水輕量外套7,980元。圖／TaylorMade提供
TaylorMade防潑水輕量外套7,980元。圖／TaylorMade提供

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