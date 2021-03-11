PUMA、TaylorMade高球衣 輕鬆駕馭多變氣候

台灣春季天氣多變化，時雨時晴，但仍擋不住熱愛高爾夫球運動的民眾，站上果嶺的決心。因此，PUMA和TaylorMade在這季的新款服飾都強調機能性，以透氣、涼感為主題，幫助球友輕鬆駕馭不同的天候轉變，維持揮竿時的舒適性。

看準國內頂端客層的市場潛力，PUMA Golf引進了全新機能MATTR 系列高球服飾，採用四維彈性高質感織物，置入吸濕排汗快乾科技，無論在任何天候或地理條件下，都能帶來高透氣親膚觸感。首波上市的ROAR豹頭主題POLO衫，使用品牌的豹頭圖案做滿版設計，多款配色新選擇讓球友們無論是在球場上亦或日常穿搭、商務場合穿著都合適。而Palm Tree海島棕梠樹主題的POLO衫則將場景帶往熱帶度假勝地，以象徵海島熱情的棕梠樹為主要圖騰，讓整體穿搭隨興俐落又不失設計品味。