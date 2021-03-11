聽新聞
test
0:00 / 0:00
PUMA、TaylorMade高球衣 輕鬆駕馭多變氣候
台灣春季天氣多變化，時雨時晴，但仍擋不住熱愛高爾夫球運動的民眾，站上果嶺的決心。因此，PUMA和TaylorMade在這季的新款服飾都強調機能性，以透氣、涼感為主題，幫助球友輕鬆駕馭不同的天候轉變，維持揮竿時的舒適性。
看準國內頂端客層的市場潛力，PUMA Golf引進了全新機能MATTR 系列高球服飾，採用四維彈性高質感織物，置入吸濕排汗快乾科技，無論在任何天候或地理條件下，都能帶來高透氣親膚觸感。首波上市的ROAR豹頭主題POLO衫，使用品牌的豹頭圖案做滿版設計，多款配色新選擇讓球友們無論是在球場上亦或日常穿搭、商務場合穿著都合適。而Palm Tree海島棕梠樹主題的POLO衫則將場景帶往熱帶度假勝地，以象徵海島熱情的棕梠樹為主要圖騰，讓整體穿搭隨興俐落又不失設計品味。
TaylorMade春季新品以藍色、粉色為主軸，搭配色塊拼接、特色圖騰設計。並提供採用義大利Carvico高性能彈性纖維布料製成的POLO衫搭配無縫結構，除了穿著舒適，也具備吸濕速乾、高延展性、抗UV等機能性。在面對日夜溫差大的春季氣候，還備有兼具防風、防潑水性能的輕量外套，其彈性材質增加舒適度、腋下至腰側的透氣網孔設計幫助散熱、隱藏式拉鍊則維持簡潔俐落造型。另外，男女款球帽內緣使用特殊冷卻材質，能將汗水迅速冷卻，提供涼爽不悶熱的穿戴感受；而加大帽沿設計的女款中空帽，選用抗UV材質製成，擴大防曬範圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言