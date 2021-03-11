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康是美「專業醫美節」開跑！醫美明星商品買1送1
掌握換季保養需求，康是美即日起至4月13日推出年度最超值、品項數最多的「專業醫美節」，結合國內外醫美指標品牌，消費滿1,500元全面88折（買1送1同享折扣）、折扣後消費滿2,500元送250現金折價券、折扣後滿5,000元送1,000現金折價券，另外還有「周周限時買1送1」、「必buy組包5折」、「超低價加購」、「2件75折、3件66折」等多重優惠。
康是美每年於3月份換季時推出春季醫美節活動，根據康是美觀察，換季時來店諮詢藥師有關肌膚困擾問題的人次明顯上升，今年康是美「專業醫美節」以打造神仙光為主題，4招讓肌膚自然透出光澤感，其中富含玻尿酸與新型噬黑胜肽等成分的商品廣受消費者青睞，並結合門市藥師的諮詢服務，希望提供消費者全方位的護膚選擇。
康是美「專業醫美節」活動即日起至4月13日展開，除了推出多項超值優惠之外，全店醫美「滿額限時送」活動更送出最高價值1,000元現金折價券。康是美網購eShop也同步開跑，除了同享消費滿1,500元全面88折、消費滿2,750元現折250元、滿6,000元現折1,000的優惠之外，更加碼消費滿888元並選擇7-ELEVEN早鳥取貨，可享有免費的CITY CAFE；網購App首購會員不僅能獨享100元折價券，完成OPENPOINT會員認證，消費滿額再送100點。
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