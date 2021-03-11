影／「奈良美智特展」首次在台展出 總統出席開幕剪綵

文化總會歷經10個月的聯繫與溝通，力邀日本當代藝術家奈良美智( YOSHITOMO NARA)來台，舉辦在台灣的首次個展，將在關渡美術館展出。這次的「奈良美智特展」中，展出一幅最新繪畫、數十件素描新作，同時象徵他至今創作歷程的繪畫、素描及雕塑作品也將一併展出。

跨過311震災帶來的苦惱後，奈良美智花了數年的時間、放慢創作腳步、重新面對畫布，與畫作對話不僅畫出新代表作，也邁向了另一個更加穩定、自然的境界。第一次在海外展出的2020年作品「月光小姐Miss Moonlight」淡然地面對人生苦難，畫出了讓心靈療癒的平靜。而今年是日本311地震十周年，感謝台灣當年的善舉，日本台灣交流協會也將奈良美智特展納入台日友好系列活動，加深台日情誼，這也是奈良美智首度來台辦展的重要因素之一。 奈良美智在台灣的首次個展在關渡美術館展出。這次的「奈良美智特展」中，展出一幅最新繪畫、數十件素描新作，同時象徵他至今創作歷程的繪畫、素描及雕塑作品也將一併展出。上午舉行開幕記者會，蔡英文總統也出席剪綵致詞。記者林伯東／攝影 奈良美智在台灣的首次個展在關渡美術館展出，上午舉行開幕記者會，蔡英文總統也出席剪綵致詞。記者林伯東／攝影 奈良美智在台灣的首次個展在關渡美術館展出，上午舉行開幕記者會，奈良美智透過事前錄影向大家問候。記者林伯東／攝影