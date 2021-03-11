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311大地震10週年 台日友情紀念清酒桃園酒廠預購起跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「限量台日友情紀念酒」限量2,000組，每組兩款各乙瓶。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「限量台日友情紀念酒」限量2,000組，每組兩款各乙瓶。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

311東日本大地震時，台灣各界自發性踴躍捐款、為日本祈福。為了紀念10年來台日間難能可貴的友情，台灣菸酒股份有限公司與日本台灣交流協會、中華文化總會攜手合作，推出限量花酵母吟釀台日友情紀念酒，紀念台灣與日本之間這份美好溫暖的情誼。

台灣菸酒公司從日治時代以來就釀造清酒，累積了豐富的經驗，加上不斷創新突破，尋尋覓覓找到台灣山櫻花酵母，於去年推出花酵母吟釀，為台灣的清酒釀造史寫下一頁曼妙的篇章。台酒桃園酒廠特選台灣在地優質的台東關山米，精米步合55%，使用日本吟釀清酒專用麴菌，精心釀造出風味上帶有討喜的蘋果香氣，還有淡淡優格奶香之作，一口一口綻放出山櫻花花酵母特有的清新草本香氣。口感清新耐喝，明亮的酸度和甜度支撐著酒體，結構扎實，尾韻保留柑橘清爽的酸度，獨飲或搭餐皆合適。

紀念酒的外觀造型，將日本Japan的「J」、台灣Taiwan的「T」合而為一，成為象徵「人」的標誌，希望傳達出台日人民together的概念，一起創造美好、創造未來、堆砌希望。紀念酒有兩款造型，一為台日友情紀念款（藍），一為日台友情紀念款（紅），象徵無論未來如何變化，相互聆聽彼此的需求；不管距離相隔多遠，彼此分享喜悅；台日友情Always Here，相互扶持、彼此幫忙。

此次「限量台日友情紀念酒」將推出2,000組（兩款各乙瓶），每瓶容量720毫升，定價新台幣2,000元，至110年4月30日止的上市優惠價為新台幣1,800元，僅在桃園酒廠產品推廣中心登記預購，預計110年3月31日起陸續發貨。一次購買3組，可享免運費冷藏宅配優惠。

日本台灣交流協會 櫻花 文化總會

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