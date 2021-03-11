全家便利商店獨家開賣麵包冠軍「奶油乳酪肉桂捲」

全家便利商店獨家美食又一發！即日起至4月1日全家便利商店獨家開賣世界麵包冠軍陳耀訓師傅超夯新品「奶油乳酪肉桂捲」，以鬆軟香甜的肉桂捲，淋上奶油乳酪，甜中帶鹹，早餐、下午茶都合適，更是肉桂控絕對不能錯過的好滋味，一盒2入售價219元，採冷凍販售，消費者可至全台門市預購，購買結帳時報會員電話號碼就加贈中杯Let's Café熱美式咖啡一杯（將於4月14日前於全家便利商店App隨買跨店取送出）。

為了幫消費者省荷包，全家便利商店3月12日至3月14日、3月19日至3月21日連續兩周的周五、六、日推出加碼優惠，會員單筆消費滿200元即贈50元購物金，每位會員每周回饋上限2次，可趁機購買家庭號鮮奶、人氣鮮食「干貝XO醬黃金蛋炒飯」、「親子鰻魚丼」、好茶季麵包甜點等， 購物金需於3月31日前使用完畢。