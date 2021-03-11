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老派機械表哪裡好？原來這個細節成關鍵

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以1960、1970年代美式風格為主，也是Hamilton深受手表、軍事風格愛好者的喜愛原因。圖 / Hamilton提供。
以1960、1970年代美式風格為主，也是Hamilton深受手表、軍事風格愛好者的喜愛原因。圖 / Hamilton提供。

網路即將邁入5G的年代，懷舊已然成顯學。既然老派約會是必要的，也讓老派生活也別有情調。漢米爾頓（Hamilton）針對旗下經典American Classic系列，推出老派的「手上鍊機芯」，讓發條與齒輪轉動的手感回饋，成為老派機械表的懷舊五感體驗。

漢米爾頓在1960年代末、1970年代初的計時碼表風格至今仍受到不少喜愛者的支持，也為今日的美國經典（American Classic）系列提供了豐富靈感。全新Intra-Matic臻薄系列H計時碼表，以1968年推出的Chronographs A和Chronographs B為靈感，表面共有白色面盤搭配黑色小表盤（sub-dial）的「熊貓面」，以及黑色面盤搭配白色小表盤的「返熊貓面」，正是1960、1970的經典風格，並各有黑色皮表帶、精鋼表帶的兩種選擇

特別研發的漢米爾頓H-51機芯，帶來60小時的動力儲存，並搭配在相對纖薄的40毫米精鋼表殼之內。當機芯完全靜止的狀態下，一旦嘗試旋轉表冠，除了感知齒輪咬合轉動的手感回饋，且聆聽機芯從靜止到運行時的規律細微聲響...老派，就是這一味。

Hamilton，INTRA-MATIC臻薄系列H計時碼表，白色表面搭配黑色皮帶，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，65,000元。圖 / Hamilton提供。
Hamilton，INTRA-MATIC臻薄系列H計時碼表，白色表面搭配黑色皮帶，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，65,000元。圖 / Hamilton提供。
Hamilton，INTRA-MATIC臻薄系列H計時碼表，黑色表面搭配精鋼表帶，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，67,700元。圖 / Hamilton提供。
Hamilton，INTRA-MATIC臻薄系列H計時碼表，黑色表面搭配精鋼表帶，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，67,700元。圖 / Hamilton提供。
手上鍊機芯的手感與聽覺的回饋，成為老派機械表的迷人魅力。圖 / Hamilton提供。
手上鍊機芯的手感與聽覺的回饋，成為老派機械表的迷人魅力。圖 / Hamilton提供。
Intra-Matic臻薄系列H計時碼表共有黑、白兩種面盤，並有皮表帶、精鋼表帶可搭配選擇。圖 / Hamilton提供。
Intra-Matic臻薄系列H計時碼表共有黑、白兩種面盤，並有皮表帶、精鋼表帶可搭配選擇。圖 / Hamilton提供。

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