老派機械表哪裡好？原來這個細節成關鍵

網路即將邁入5G的年代，懷舊已然成顯學。既然老派約會是必要的，也讓老派生活也別有情調。漢米爾頓（Hamilton）針對旗下經典American Classic系列，推出老派的「手上鍊機芯」，讓發條與齒輪轉動的手感回饋，成為老派機械表的懷舊五感體驗。

漢米爾頓在1960年代末、1970年代初的計時碼表風格至今仍受到不少喜愛者的支持，也為今日的美國經典（American Classic）系列提供了豐富靈感。全新Intra-Matic臻薄系列H計時碼表，以1968年推出的Chronographs A和Chronographs B為靈感，表面共有白色面盤搭配黑色小表盤（sub-dial）的「熊貓面」，以及黑色面盤搭配白色小表盤的「返熊貓面」，正是1960、1970的經典風格，並各有黑色皮表帶、精鋼表帶的兩種選擇