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首間「桂冠×天竺鼠車車」聯名店來了！超萌週邊必搶

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
桂冠 x 天竺鼠車車 聯名體驗店將於4月12日於華山登場。圖／桂冠提供
桂冠 x 天竺鼠車車 聯名體驗店將於4月12日於華山登場。圖／桂冠提供

模樣可愛的「PUI PUI 天竺鼠車車」近期在網路上掀起一陣療癒旋風。桂冠也宣佈，自4月12日起，將於台北華山1914文創園區，打造全台獨家的「桂冠×天竺鼠車車 聯名體驗店」，現場將有一系列天竺鼠車車的週邊商品，還有現煮的桂冠湯圓供民眾品嚐，打造充滿正能量的幸福體驗。

源自日本的「PUI PUI 天竺鼠車車」，乃是以天竺鼠為主角的羊毛氈定格動畫，其「PUI PUI」乃是天竺鼠車車的叫聲。動畫中共有馬鈴薯、西羅摩等5位主要登場的天竺鼠車車，由於角色可愛、劇情簡短單純，因此在台灣播映後，快速於網路上走紅，第一集在Youtbe的觀看次數已經累積超過770萬次。

身為天竺鼠車車首個聯名的台灣品牌，桂冠此次與PUI PUI天竺鼠車車攜手推出「桂冠 x 天竺鼠車車 聯名體驗店」，預計將於4月12日至5月9日在華山登場。消費者於現場寫下心願便利貼，即可獲得限量「車車防疫口罩」1枚，同時另可選擇品嚐限量烹煮的桂冠湯圓。現場也會推出天竺鼠車車的造型保冷袋、環保野餐墊、限定陶瓷湯碗組、桂冠湯圓禮盒，僅限現場預購。消費滿額，還可有機會獲得「手作天竺鼠車車湯圓」教學課程。

「桂冠 x 天竺鼠車車 聯名體驗店」自即日起開放網路預約，並於活動期間領取號碼牌入場。

店內將會販售多款天竺鼠車車週邊商品。圖／桂冠提供
店內將會販售多款天竺鼠車車週邊商品。圖／桂冠提供

天竺鼠車車 桂冠 湯圓

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