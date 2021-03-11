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干貝親子鮭、照燒牛！彌生軒4款「散壽司定食」迎春天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
彌生軒新推出4款散壽司定食。圖／彌生軒提供
彌生軒新推出4款散壽司定食。圖／彌生軒提供

日式定食餐廳「彌生軒」（YAYOI）即日起推出春季限定新品「日式散壽司」，共計有干貝親鮭、香甜照燒牛等4種口味，另外還可搭配日式揚出豆腐，以及宴席料理中常見的「土瓶蒸」，品嚐鮮蝦、花蛤等食材蒸煮後的濃縮滋味。

自1886年於東京創立的彌生軒，延續日本「一湯三菜」的飲食文化，提供結合日本與西洋飲食文化的定食料理。此次所推出的「日式散壽司」，在日本多是作為招待客人、慶祝喜事時常見的餐點，也是春季的代表性料理之一。

新推出的4種口味散壽司套餐中，「干貝親子鮭」選用了北海道生食級干貝，搭配鮭魚、鮭魚卵，乃是散壽司的經典口味，每套380元；「香甜照燒牛」以特製照燒醬拌炒牛肉調理，擁有大人小孩皆合宜的甜鹹風味，每套320元；「元氣蒲燒鰻」上撒有大塊的鰻魚，能為自己補充能量，每套440元。至於「香烤低脂牛」運用英式烤牛肉的手法，讓以香料醃製過的牛肩肉與米飯相結合，創造東西方交融的新口味，每套420元。

套餐中，搭配有「日式揚出豆腐」，運用了炸板豆腐搭配玉米筍、甜豆、鴻喜菇，以醬汁提味並以蘿蔔泥增添清爽感。除了原本搭配的味噌湯外，加價50元即可升級「土瓶蒸」搭配。將鮮蝦、花蛤、雞腿肉、香菇等食材，配上鰹魚高湯一同蒸煮的土瓶蒸，能透過土瓶鎖住食材的鮮味，還可在倒湯的步驟中，享受用餐的儀式感。

元氣蒲燒鰻散壽司定食搭配土瓶蒸，每套490元。圖／彌生軒提供
元氣蒲燒鰻散壽司定食搭配土瓶蒸，每套490元。圖／彌生軒提供
干貝親子鮭散壽司定食搭配土瓶蒸，每套430元。圖／彌生軒提供
干貝親子鮭散壽司定食搭配土瓶蒸，每套430元。圖／彌生軒提供
彌生軒新推出「土瓶蒸」供民眾選擇。圖／彌生軒提供
彌生軒新推出「土瓶蒸」供民眾選擇。圖／彌生軒提供

壽司 日本 套餐

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