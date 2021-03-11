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三井OUTLET櫻花白兔神社、紫藤花海 輕鬆拍出日系美照

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
MITSUI OUTLET PARK分別在林口、台中港推出櫻花、紫藤花造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK分別在林口、台中港推出櫻花、紫藤花造景。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

每季在空間總會呈現不同視覺的MITSUI OUTLET PARK，現在已換上充滿春天感的和風氣息，即日起至5月31日，林口店推出「櫻花白兔神社」造景，以滿佈廣場的櫻花林搭配粉嫩草地；台中港店則推出「紫藤花瀑仙境」，打造如瀑布般灑落的夢幻紫藤花景。讓逛街民眾有如感受日本賞花情境，趁機拍下充滿日系感的IG美照。

MITSUI OUTLET PARK林口推出「櫻花白兔神社」造景，以「八重櫻」及「枝垂櫻」打造濃濃日本味的櫻花林。滿佈草地的廣場中，還有取材自日本鳥取縣神話，象徵戀愛結緣使者的「因幡白兔」，圍繞在木造神社周圍，充滿春天戀愛氣息。入夜後，花團中點上黃、粉相間的蒲公英燈，白天、夜晚呈現不同風景與氛圍。

MITSUI OUTLET PARK台中港打造的「紫藤花瀑仙境」，盛開的紫藤花形成紫色花海，紫浪之間還有一棵高達3米紫藤王，周圍以櫻花瓣與燈光效果打造的粉嫩地景繪，一次蒐集兩種日式花景。入夜後，晚間造景加碼綴上和風燈飾，同時南三口還有紫、粉、白色紫藤花交錯而生的燈海花瀑隧道。

林口店夜間的櫻花白兔神社。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
林口店夜間的櫻花白兔神社。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店紫藤花瀑仙境。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店紫藤花瀑仙境。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店紫藤花海。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
台中港店紫藤花海。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
林口店的櫻花白兔神社。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
林口店的櫻花白兔神社。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

紫藤花 櫻花 日本

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