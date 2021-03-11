市面上的「乾泡麵」霸主是誰？網友熱議十大人氣品牌揭曉！

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沒有湯也很好吃！

不管是忙碌沒有時間，還是睡前突然肚子餓，許多人都喜歡來一碗香噴噴的泡麵，簡單方便又能快速填飽肚子。大部分的泡麵都是湯麵，但實際上也有許多乾麵、炒麵產品，對於喜歡吃泡麵且偏愛乾麵的人來說，無非是一大福音！



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，建議調理方式為用熱水沖泡，網路上討論度最高的乾泡麵品牌，小心看著看著又不小心肚子餓了啊！

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No.10 日清 UFO炒麵系列

說到好吃的乾泡麵，不少人都會馬上想到日本的日清UFO炒麵，有著各式各樣的口味，不只麵條Q彈，日式炒麵醬調味包也超級香。

現在因為疫情不能出國，但台灣很多管道都能買到，只要簡單沖泡等待幾分鐘，就能享受到一份香氣逼人的日本道地炒麵，也是排解不能去日本玩的鬱悶的好方法！

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No.9 味丹 449乾麵舖系列

味丹以449乾麵鋪有趣又好記的名稱，推出一系列產品進軍乾麵市場，光是趣味十足的品牌名稱就不時引來好奇的網友討論，主要推出XO海鮮、醬炒塔香豬兩種口味供民眾選擇。

號稱使用首創的乾麵圓刀麵體，使麵條咬勁更具Q彈口感，網友分享的心得中提到XO海鮮的辣度十分夠味，醬炒塔香則是香氣十足，讓人一吃就「一簌成主顧」！

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No.8 金博家 蔥蔥回魂泡麵

攜手曹格妻子吳速玲合作推出的金博家蔥蔥回魂麵，靠著讓人欲罷不能的「辣」，在競爭激烈的乾拌麵市場中闖出名堂，愛吃辣的人可千萬不能錯過！

剛開賣時就因為瞬間湧入的人潮，官網一度被灌爆當機停擺，後來再獲「法國藍帶美食協會（亞太區）」評選為亞洲十五大即食辣麵第二、台灣第一名，至今網路人氣依然居高不下。

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No.7 統一麵 巷口乾麵系列

主打有如麵攤現煮的口感，就像是每個人心中最愛的那家巷口麵攤，統一麵巷口乾麵的麻醬風味保留了傳統的芝麻香，並且加入台灣小吃味不可或缺的紅蔥頭，另外炸醬風味則使用黃豆、黑豆、辣椒釀造的醬汁炒煮，簡單卻經典的口味，小小一碗就讓人能有大大的滿足啊！

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No.6 營多麵 經典印尼炒麵（杯麵）

價格實惠又美味的印尼炒麵營多麵，是不少人提到乾泡麵就會第一個想到的國外代表性品牌。本身雖然是快煮麵，但有網友分享用沖泡的方式美味程度不減，另外幾年前開始推出經典印尼炒麵的杯麵，就算在外面也能快速沖泡，隨時隨地享受一碗香嫩Q彈、甜鹹交織的美味印尼炒麵！

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image source: 營多麵

No.5 維力 大乾麵系列

有多達四種不同口味的維力大乾麵，其中花椒麻醬風味是少數怕辣的人也能無負擔享受「麻而不辣」的口味，但對於追求辣度的人來說可能稍嫌不足。

不過愛吃辣的也有地獄辣椒可以選擇，另外還有蔥燒牛肉風味麵、紅油擔擔麵等，就算是挑嘴的人，也不怕找不到適合自己胃口的好味道！

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No.4 台酒 三杯雞風味乾麵

大家對於台酒的花雕雞麵應該都不陌生，但這款同樣是台酒出的三杯雞風味乾麵，網路上其實也有著高人氣與出色的好口碑。

吃起來帶有一點點微辣感，加上紅標米酒的香氣，光是這樣的搭配就讓人食指大動。不過本身的調理包「沒有肉塊」！可不要拿花雕雞麵有大塊肉塊的標準來期待，不然可是會失望的。

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No.3 維力 大炒一番系列

一樣是來自台灣知名食品公司維力旗下的大炒一番系列，搶攻喜愛炒麵風味的饕客味蕾，不時推出新口味讓消費者嘗鮮，網路上也經常會看到相關討論。

不過網友評價就很兩極，許多人認為醬料包太清淡、整體沒特色，但也有人特別推薦九層塔蛤蜊風味，另外價格幾乎是同等產品中數一數二便宜，也是一大賣點。

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image source: 台灣代購到美國

No.2 味丹 隨緣系列

誰說吃素就沒有好吃泡麵的選擇！味丹首創葷食素食化的隨緣系列泡麵，同時讓茹素者也能享受好吃方便的泡麵，除了湯麵之外，其中也不乏南洋叻沙、香椿素炸醬、麻醬辣腐乳等乾麵產品。

網路上除了有高討論，不少網友也稱讚雖然是素食泡麵但香氣逼人，一點都不輸給市面上的葷食泡麵，但是不同口味的評價差距不小，想嘗鮮建議先多方參考網友們的意見！



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image source: 味丹

No.1 維力 炸醬麵系列

擁有悠久的歷史，早在民國67年就推出的維力炸醬麵，不只有著「國內速食乾麵第一品牌」的封號，只要談論到好吃的乾泡麵，幾乎就一定會有人提到它，造就網路聲量輾壓性的獲得冠軍。

雖然至今仍然是不少人的最愛速食乾麵，但隨著過去傳出食安爭議、配方改變，有網友認為現在的少了一種味道，也有人覺得「素食維力炸醬麵比較好吃」。對你來說，現在心中的乾泡麵霸主又是誰呢？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月09日至2021年03月08日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『乾泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」