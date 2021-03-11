玉荷包、芒果將「大出」防對岸棄單 陳吉仲：會預先準備

中國3月對台灣下鳳梨禁令，有立委今天表示，鳳梨產季到7月，全民吃鳳梨熱潮恐無法延續，加上未來玉荷包、愛文芒果將上市，擔心中國市場又棄單。農委會主委陳吉仲說，先前的鳳梨團購出貨會一路排到盛產期，5、6月也會開始推動玉荷包、芒果的加工及行銷作為，做好預先準備工作。

另外，農糧署先前說明年將推動200多戶鳳梨外銷供果園，立委楊瓊瓔質疑，即使輔導這麼多供果園，農民也會質疑是否有足夠的外銷市場，大家都願意全力支持吃鳳梨，但不可能每次事情發生都用同一招，供果園的外銷通路有必要預先安排規畫，否則農民也沒有足夠信心；除了既有的鳳梨外銷市場以外，也應該新增更多外銷國家。

陳吉仲說，目前鳳梨外銷市場以日本、新加坡、香港、馬來西亞為主，共有16國家，總共設定3萬公噸外銷目標，其中日本前年跟去年只外銷1000及2000公噸，但今年絕對超過1萬公噸，但鳳梨外銷還要先談檢疫條件，不是外國說要下單就可以進口。

立委邱議瑩表示，現在雖然許多人幫忙購買鳳梨，但鳳梨產季到7月，應該要思考如何延長買氣，第二挑戰是5月開始，玉荷包、愛文芒果等各種農產品將會陸續上架，但其中也有外銷部分，擔心中國市場可能再度面臨棄單問題，農委會應該要更提前部署。

陳吉仲表示，鳳梨產銷問題會持續處理到6、7月，現在外銷、加工、企業採購等訂單，都有根據數量一路排到盛產期，最近也聽到很多大樹農民說不用擔心鳳梨問題，反而要先擔心玉荷包，因此從5、6月開始就會準備，玉荷包、芒果等都可能「大出」，正在研擬從行銷、加工、外銷同時並進。