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頂級音響品牌也加入戰局！KEF首推Mu3真無線降噪耳機

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
英國音響品牌KEF首推真無線降噪耳機Mu3，建議售價6,799元。圖／KEF提供
英國音響品牌KEF首推真無線降噪耳機Mu3，建議售價6,799元。圖／KEF提供

真無線耳機潮流越燒越旺，從去年起更紛紛加入「降噪」功能，讓使用者在不受線材控制之外，也能阻絕不想入耳的噪音，讓聆聽感受更升級！英國音響品牌KEF宣布推出首款Mu3真無線降噪耳機，延續品牌頂尖聲學技術與時尚外型設計，融合在圓潤小巧的耳機中，搭配充電盒最長可使用24小時，帶來整天不受限的聆聽體驗，建議售價6,799元，即日起開賣。

外型上，KEF也再次與MUON揚聲器及MUO藍牙音響的設計名師Ross Lovegrove攜手合作，讓Mu3展現流線形雕塑美學風格，也兼顧舒適服貼的人體工學設計。貼心提供4款不同尺寸的矽膠耳塞供選擇，既貼合耳朵形狀，同時完美阻隔外在噪音。

Mu3的2只耳機內均包含一個8.2毫米全音域單體，由KEF工程團隊專業調音，展現均衡清晰的動態音色，打造豐富的中音，細膩的重低音及清脆的高音，搭配精心調校的主動式降噪技術，可消除外在噪音而不影響音質細節，帶來逼真臨場的聲樂效果。

透過藍牙5.0連接技術，Mu3可與iOS、Android雙系統裝置穩定連接使用。更提供貼心的「環境模式」，一鍵即可取消「主動式降噪」功能，快速切換以清晰聆聽四周的聲音。

Mu3採用人體工學設計，並提供4套超柔軟矽膠耳塞，讓音樂愛好者享受音樂同時得到舒適貼服的佩戴體驗。圖／KEF提供
Mu3採用人體工學設計，並提供4套超柔軟矽膠耳塞，讓音樂愛好者享受音樂同時得到舒適貼服的佩戴體驗。圖／KEF提供
Mu3具備高容量電池，搭配充電盒最長可使用24小時，享受全天候的音樂。圖／KEF提供
Mu3具備高容量電池，搭配充電盒最長可使用24小時，享受全天候的音樂。圖／KEF提供

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