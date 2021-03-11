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砸萬元「沒在客氣的」 百人凌晨卡位開搶H&M設計師聯名款
H&M在今天（3/11）開賣與設計師SIMONE ROCHA的聯名系列，在早上8點啟售前，排除在社群上參與活動獲得優先入場的消費者，有超過150人在清晨，頂著睡意就前去排隊。記者採訪到，有品牌粉絲在凌晨12點多時，就已現身H&M微風松高店外，到拿到排隊專屬手環時，已是早上7點半左右，毅力驚人。
而H&M這波聯名系列，因被品牌視為年度盛事，因此在開賣之前，就找來多位藝人、時尚KOL搶先演繹，在社群上形成熱門關鍵字。所以，即使設計師SIMONE ROCHA在台知名度不高，但仍吸引百人到場搶購。不過由於是限定系列，每件單品的數量都有限，較晚場次的消費者就可能無法買到心中想要的商品。
不過，在現場詢問已購物的邱小姐，就幸運的買到多數想入手的單品。她表示，幾乎每年H&M的聯名都會來排隊，而這次買到總計8項花費超過2萬元。而另一位消費者李小姐則說到，「同一場來買的人都很瘋狂，連男生沒在客氣的」。
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