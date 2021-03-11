是真愛！黑人陳建州HUBLOT表不離手 時尚大片也登封
去年開始積極推動全新職業籃球聯盟 P. LEAGUE+的藝人「黑人」陳建州，近日登上台灣名人雜誌，暢談他從小到大與籃球的淵源，從亞青國手、職籃領隊、到如今籃球聯名的CEO，他表示：「我把籃球當成我另一個父母。在籃球場上與演藝圈打拚了20年，現在是時候把我所累積的資源與人脈帶回來孝敬父母。」在籌組 P. LEAGUE+ 過程中過程中獲得「矽谷台灣幫」投資支持，連大咖藝人王力宏也加入投資，以對籃球的熱情發揮強大的影響力。
而不過仔細看陳建州在雜誌封面上以及內頁的時尚大片中，配戴的腕表，則是他自己自己在臉書上與王力宏合照身穿私服時髓配戴的同款宇舶表（HUBLOT）45毫米BIG BANG UNICO白陶瓷計時碼表 – 將私人配件一起穿戴入鏡，不但顯示他對這款腕表的真心喜愛，完全無違和的造型搭配，也同時展現了HUBLOT BIG BANG UNICO計時碼表流暢動感的外觀，不論是休閒私服、或是一線設計師打造的時尚正裝，都能完美匹配。
宇舶表最著名的經典BIG BANG系列誕生於2005年，特色在於表圈上有螺絲，表殼則為「三明治」多重結構，材質則豐富多變。以「融合的藝術」為品牌精神的宇舶表，近年來在材質與色彩上不斷創新。陳建州所配戴的兩款腕表就分別以鈦金屬以及白色陶瓷打造，同時搭載品牌專利的One Click快拆表帶系統，靈感源自於汽車安全帶扣的一鍵按壓式設計，可隨時針對服裝及當天場合變換表帶，大大提升腕表的配戴度。
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