完美詮釋東方色彩 常玉「靜月瑩菊」再戰拍場上看四億

去年7月，旅法傳奇畫家常玉的「青花盆中盛開的菊花」在香港佳士得拍出台幣7.2億(港幣1.9億)天價，刷新常玉静物畫紀錄。香港佳士得昨宣布，5月24日將推出常玉另一幅菊花畫「靜月瑩菊」，是常玉最大尺幅藍枝粉菊花卉作品，估價港幣7800萬到1.2億(約4.4億台幣)。

常玉一生一共創作了 133 幅花卉油彩作品，55 幅以菊花為主題。1930到1950 年代，常玉深入探索菊花在造型、空間、顏色的表達。常玉早年醉心探索畫面造型，晚年則表達色彩的感悟，「靜月瑩菊」綻放了常玉對色彩爐火純青的創作功力。

根據「常玉油畫全集」，以孔雀藍描繪枝葉、襯托粉菊此獨特表現的常玉花卉畫作僅見 5幅，「靜月瑩菊」為當中尺幅最大作品，亦是細節與色彩最細膩平衡的巔峰之作。此畫以靛藍、金黃二色為背景，是常玉晚期罕見用色之選，僅存 2 幅，被鑑賞者視為常玉現代東方色彩運用代表之作。見證常玉對現代東方色彩完美詮釋。

佳士得表示，「靜月瑩菊」由法國私人藏家向常玉本人直接購藏，珍藏超過60年，作品之後到亞洲，見證常玉作品由歐返亞的收藏史。