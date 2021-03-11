春拍焦點！佳士得獻常玉菊花 蘇富比推朱德群三聯屏

時序入春，各大國際拍賣行也開始陸續曝光香港本季拍賣的重點。繼早先曝光的單一拍品專場「勇者無懼：巴斯奇亞「戰士」」，佳士得（Christie’s）宣布5月24日現代藝術拍賣焦點：常玉最大尺幅藍枝粉菊花卉作品「靜月瑩菊」，是少數仍為私人收藏的晚期重要靜物作品。而會早一步於4月18日登場的蘇富比（Sotheby's）現代藝術晚間拍賣，則推出首幅亮相拍場的朱德群雪景三聯作「盛世雪」。都是博物館等級的重要作品。

去年，朱德群的巨幅五聯屏「自然頌」在蘇富比以1.14億港元刷新拍賣紀錄，加上今年朱德群基金會即將舉辦大型全球巡迴回顧展，拍賣表現相當看好。朱德群1985年展開的雪景系列，取材自阿爾卑斯山，來自藝術家赴瑞士日內瓦參加「五個抽象畫家聯展」回程遇上暴風雪時所見的絕美景致。「雪景系列」巨幅多聯屏僅8組，「盛世雪」是唯2組雪景三聯屏之一，亦是唯一來自私人藏家的雪景三聯作。在作品誕生的1986年當年，「盛世雪」便被送往法國普里瓦斯（Privas）參與藝術家個展，亦罕有地攝於當年藝術家出席開幕式的珍貴照片中。上次亮相則是2009年蘇州博物館成立50週年時受邀展出，由朱德群親自遴選，「盛世雪」對藝術家的重要性不言而喻。

而過去數季，常玉作品在佳士得連續創下人物、靜物、動物主題拍賣紀錄，佳士得認為反映客戶對現時全球當代藝術市場的強大信心，決定推出的博物館藏級別傑作「靜月瑩菊」。根據「常玉油畫全集」第一、二冊所記載，已知常玉一生共創作了133幅花卉油彩，55幅以菊花為主題，可見常玉對菊花情有獨鍾。而在常玉所有盆花作品中，以孔雀藍描繪枝葉、襯托粉菊的畫作僅5幅，「靜月瑩菊」是最大尺幅的藍枝粉菊，而且以靛藍、金黃二色為背景又是常玉晚期罕見用色之選，「靜月瑩菊」是僅存2幅中尺幅最大者，代表性不在話下。